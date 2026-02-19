Tunnel sous la Loire à Nantes, une idée tempétueuse qui refait surface

Passer sous la Loire pour désengorger la ville : l’idée avancée par Foulques Chombart de Lauwe (LR) agite le débat municipal. Loin d’être inédit, le projet d’un tunnel entre Chantenay et Cheviré a déjà été étudié et écarté à plusieurs reprises par Nantes Métropole ou la région Pays de la Loire.

« Nous creuserons un tunnel sous la Loire pour fluidifier le trafic routier ». La proposition figure en bonne place dans le programme de Foulques Chombart de Lauwe (LR) pour les municipales de 2026, dévoilé ce 14 février. L’idée avait déjà été formulée par le candidat de la droite et du centre en meeting mi‐janvier.

« Il faut qu’on double le franchissement de la Loire à l’ouest par un tunnel, entre Chantenay et Bouguenais », lance alors le conseiller municipal (depuis 2020) arguant que cela « permettra de sauvegarder la vocation maritime du port de Nantes tout en permettant justement à des chronobus, à des vélos, mais aussi à des voitures de passer à l’ouest de Nantes. »