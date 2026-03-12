Étiquette, tête de liste : ce que les candidats nantais ont le droit de faire ou pas

Double tête de liste, « liste citoyenne », étiquette « divers centre »… Derrière les stratégies de campagne, les listes aux municipales doivent respecter un cadre juridique précis. À la veille des municipales, petit retour sur leurs obligations et le travail de la préfecture de la Loire-Atlantique lors de leur enregistrement.

À Bouguenais, mi‐février, la liste de l’opposition de gauche « Bouguenais citoyenne » mettait en avant ses « deux têtes de liste, une première dans la métropole ». Inédite sous cette dénomination, c’est pourtant une situation de plus en plus courante à l’échelle du territoire nantais. De nombreux candidats aux municipales décidant de se présenter en duo pour partager d’une manière ou d’une autre la charge d’une candidature.

C’est le cas à Nantes avec La France insoumise qui communique sur une autre forme de paire : William Aucant, « candidat maire », et Erika Cadersah, baptisée « première colistière ». Ou du côté de la droite et du centre avec Foulques Chombart de Lauwe (LR) secondé par Sarah El Haïry (MoDem) « Votre future présidente pour la métropole » disent leurs affiches. Des binômes toutefois impossibles au regard du droit électoral. Ce sont donc des choix politiques, voire de communication politique, qui n’ont aucune valeur juridique.

Mais revenons d’abord au concept de « liste citoyenne » comme à Bouguenais, Rezé, au Pellerin, ou encore Saint‐Sébastien‐sur‐Loire. Il n’existe en réalité pas de définition précise de la liste dite citoyenne. Spécialiste de la question, la coopérative Fréquence commune la décrit largement comme : « un collectif d’habitants organisé pour les élections municipales. Son programme est co‐construit avec la population et ses candidats sont désignés collectivement ».

Quelques critères se dessinent cependant, même si chaque liste peut se revendiquer « citoyenne » sans forcément les respecter : l’implication directe des citoyens dans la constitution du programme, l’absence des partis dans les premiers noms de la liste ou encore la cooptation de la tête de liste.

En préfecture, pas de liste « citoyenne » qui tienne

Impossible pourtant d’enregistrer sa liste comme « citoyenne » en préfecture, en Loire‐Atlantique comme ailleurs, même si Fréquence commune souhaite plaider en ce sens pour les municipales 2032. « Aujourd’hui, chacun fait donc comme il veut, mais la majorité des listes s’enregistrent sans étiquette », précise Léa Giraud de Fréquence commune, laissant donc les agents préfectoraux « colorer » ensuite la liste. À Bouguenais comme à Rezé, la liste citoyenne a préféré opter directement pour l’appellation « divers gauche » au regard du profil de ses membres.

Toujours à Bouguenais, deux têtes de liste ont été choisies au cours d’une élection « sans candidat » (chaque votant choisit un nom de son propre chef) au sein du collectif, en novembre dernier : Adeline Cheriff, avocate, et Yoann Pottier, régisseur de spectacles. « Nous avons fait un tour de table pour que chacun se présente en une minute, précise Christine Landreau, directrice de campagne. Au final, deux candidats ont été élus ex aequo pour devenir tête de liste sans s’être présentés. On leur a ensuite laissé quinze jours de réflexion pour accepter ou pas, puis ils ont pu travailler ensemble sur une proposition commune. »

Une seule tête de liste

Une double tête de liste dans la pratique, même si en préfecture, sur le papier, il a fallu nommer une seule tête de liste, Adeline Cheriff en l’occurrence, qui sera élue maire par le conseil municipal en cas de victoire. Ce que confirment les services de l’État. « Pour déposer une liste en préfecture, il faut obligatoirement un ordre des candidats, un mandataire financier et une personne identifiée tête de liste. Il est possible d’avoir une direction politique collégiale dans la communication de campagne, mais administrativement et juridiquement, une seule personne est déclarée. »

Toujours à Bouguenais, Sandra Impériale, la maire sortante, a pour sa part déposé sa liste sous le qualificatif « sans étiquette » alors qu’elle est encartée chez Les Républicains. Jointe par téléphone, l’édile explique l’avoir fait par « respect » car « la liste réunit des sensibilités différentes, avec d’anciens PS, des personnes plutôt centristes ». Elle a finalement été nuancée par le préfet « divers droite », alors que sa liste avait été classée « divers centre » en 2020.

Une situation que l’édile justifie rétrospectivement : « En 2020, j’avais demandé le soutien officiel des partis et j’avais eu ceux de l’UDI, de l’Alliance centriste du Parti radical, de LREM et LR, donc ils l’avaient classée ainsi en préfecture. Comme cette fois, les trois seules personnes encartées de ma liste sont chez Les Républicains, ils ont simplifié ».

25 nuances et des contestations

La préfecture de Loire‐Atlantique apporte plus de précisions. « Un candidat peut déposer sa liste “sans étiquette” ou n’en déclarer aucune ». Pour plus de clarté et éviter d’induire l’électeur en erreur, le préfet est censé « nuancer chaque liste et chaque candidat, dans toutes les communes de plus de 3 500 habitants, qu’il y ait une étiquette déclarée ou pas. Le préfet se base alors sur un faisceau d’indices concordants ».

Parmi ses critères, on trouve : l’étiquette déclarée du candidat, le programme de campagne, les prises de positions publiques, la trajectoire politique ou « tout autre élément éclairant ». Suite à cela, une coloration politique est donnée, d’« extrême‐gauche » à « extrême‐droite » en passant par les partis ou par la série des « divers » : « divers gauche », « divers centre », « divers droite » ou « divers » tout court. Au total, 25 classements sont possibles.

Ce qui peut mener à quelques spécificités. Comme à Nantes où Margot Medkour est classée « divers gauche » avec sa liste « Nantes populaire » comme elle l’était en 2020 avec « Nantes en commun·e·s », qui avait pourtant le soutien de LFI. La liste insoumise de 2026 « Nouvelle Nantes » est par contre bien catégorisée comme telle.

Les nuançages des listes par les préfectures peuvent ensuite être contestés localement avant le scrutin. Cette année, une quinzaine de contestations ont été déposées en Loire‐Atlantique. Parmi elles, la liste « Les engagés 2026 pour Saint‐Aignan‐de‐Grandlieu », d’abord classée « divers gauche » par la préfecture alors que sa tête de liste, Hélène Hazlewood se défendait dans Ouest‐France : « Personne dans notre liste n’est encarté et personne ne souhaite l’être ». La liste a finalement été nuancée « divers » par les autorités, comme elle le désirait. « La plupart du temps, les modifications sont faites dans le sens des demandes dès lors qu’elles sont argumentées », précise‐t‐on à la préfecture.

partager sur





SCIC Société coopérative d’intérêt collectif créée en 2021 pour accompagner les mairies gouvernées par des équipes citoyennes