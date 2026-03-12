Mediacités a passé au crible la composition sociologique des six principales listes à Nantes avec un outil du collectif Démocratiser la politique. Entre domination des classes supérieures ou des classes populaires, beaucoup d’encartés ou peu, les différences sont nettes. Avec peu de conformité avec la sociologie nantaise.

Huit listes se présentent au premier tour des élections municipales à Nantes, ce dimanche 15 mars, soit presque comme en 2020 où l’on comptait neuf. Ce qui représente en tout 552 colistiers qui ont enregistrées par la préfecture de Loire‐Atlantique, alors qu’il faut fournir 69 noms pour constituer une liste dans la cité des ducs de Bretagne.

Mais ces listes sont‐elles représentatives de la sociologie de la ville et donc des Nantaises et des Nantais ? Comment se composent‐elles par rapport au conseil municipal sortant ? Quelles sont leurs différences ? Mediacités a analysé les six principales à l’aide d’un outil participatif de Démocratiser la politique [lire En coulisses], notées un peu comme un « nutriscore » ou un « classement énergétique » : A B C D E F .