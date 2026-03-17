Tunnel sous la Loire : Foulques Chombart de Lauwe rétropédale (un peu)

Foulques Chombart de Lauwe lors de son meeeting du 12 mars, au Parc des expositions de La Beaujoire. Photo : Anouck Fily / Mediacités

Publié le

Temps de lecture : 3 minutes

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Par Thibault Dumas

Le candidat de la droite et du centre défendait jusqu'ici mordicus la construction d'un tunnel, estimée à 350 millions d'euros. Il évoque désormais l'option d'un pont, « pour prendre en compte la sensibilité des gens qui ont voté pour Mounir Belhamiti ».

C’est à coup sûr la mesure de cette campagne des municipales qui a fait couler le plus d’encre – et c’était sans doute voulu ainsi. « Il faut qu’on double le franchissement de la Loire à l’ouest par un tunnel, entre Chantenay et Bouguenais », lance Foulques Chombart de Lauwe (LR) lors d’un meeting, le 14 janvier dernier à la Cité des congrès. 

Le tunnel se trouve ensuite en bonne place dans son programme, publié un mois plus tard, le 14 février, sous les termes : « Construire un tunnel sous la Loire en amont de Cheviré pour fluidifier les déplacements (bus, vélos, voitures) ». La question du financement quant à elle est vite expédiée : l’équipement coûterait 350 millions d’euros, estime l’équipe du candidat, et on ferait appel à une « conférence de financeurs », réunissant acteurs publics et privés, pour le payer. « Une proposition ni réaliste, ni sérieuse », réagit alors la maire sortante (PS) Johanna Rolland qui, de son côté, évalue le coût d’un tel projet à 450 millions d’euros.

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