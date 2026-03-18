« PS Facho », la permanence socialiste dégradée à Toulouse

Des tags sur la façade de la permanence du Parti Socialiste, à Toulouse, ont été découverts mercredi 18 mars. / Gael Cérez

Publié le

Temps de lecture : 2 minutes

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Par Ludmilla Cremoux

Signe d'une campagne électorale qui se tend, des tags injurieux ont été découverts sur la façade de la permanence du Parti Socialiste, ce mercredi 18 mars, à Toulouse.

« PS facho collabo », les tags à la peinture rouge font tache sur le mur beige de la permanence du Parti socialiste (PS), rue Lancefoc à Toulouse. S’agit‐il d’une énième action de l’extrême droite toulousaine, peut‐être frustrée par ses mauvais scores au premier tour des municipales ? Est‐ce l’œuvre de détracteurs de l’alliance entre la liste La Gauche Unie et celle menée par l’insoumis François Piquemal ? Ou faut‐il chercher du côté de la longue liste d’actes de déstabilisation liées à des ingérences étrangères ?

A ce stade, on en est réduit aux conjectures. La peinture semble si fraîche, que Mathieu Sauce, secrétaire général du PS 31, n’était même pas au courant, quand Mediacités – après avoir découvert l’acte odieux – lui a demandé une réaction. Résigné, le socialiste indique qu’une plainte pour dégradation va être déposée. Un mois plus tôt, la permanence avait déjà été taguée. « C’est malheureusement le propre des permanences politiques », conclut‐il. 

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