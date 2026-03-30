Qui sont les adjoints, conseillers délégués et maires de quartier pour le mandat 2026–2032 à Toulouse ?

52 élus de la majorité de Jean-Luc Moudenc se répartissent les postes d'adjoints, les délégations et les mairies de quartier.

L’ordre au quotidien, le progrès et la préservation de l’identité toulousaine, voilà le triptyque de la mandature 2026–2032 de Jean‐Luc Moudenc. Après sa victoire, dimanche 22 mars 2026, il a été réélu maire lors du conseil municipal, vendredi 27 mars.

L’édile a confié aux 52 élus de sa majorité des postes d’adjoints, des délégations et des mairies de quartier. Ils et elles l’assisteront durant les jours de mandat restants avant la prochaine élection municipale en mars 2032.

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Vingt‐six politiques publiques

Treize adjointes et treize adjointes vont assister le maire de Toulouse dans les vingt‐six politiques publiques de la municipalité. Sur ses vingt‐six personnes, dix‐neuf étaient déjà élus durant le mandat précédent. Une continuité – à rebours de son discours sur le renouvellement des élus – que nous avions déjà soulignée en 2020.