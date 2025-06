Théâtre de Sébastopol : le choix d’un nouveau gestionnaire annulé au tribunal

Qui va gérer le théâtre Sébastopol pendant les cinq prochaines années ? La question semblait avoir été tranchée lors du conseil municipal du 28 avril dernier. Les élus s’étaient prononcés à l’unanimité pour attribuer cette concession – d’une valeur estimée à 7,5 millions d’euros – à la société lilloise Only you, et à sa filiale À Gauche de La Lune. Ils entérinaient ainsi la fin d’un règne de près de vingt ans de la société Il Teatro à la tête de l’équipement, et donc de ses patrons, les frères Guy et François Marseguerra, les rois du spectacle lillois. Mais c’était sans compter un troisième larron…

La concession du Sébasto attise en effet beaucoup d’appétits, comme nous le racontions l’an dernier. Des prétendants locaux comme Verone et Only you. Mais aussi, craignait‐on, des géants industriels ou financiers de dimension nationale, voire plus, comme Vivendi ou Fimalac. De fait, ce dernier a bel et bien participé à l’appel d’offre via sa filiale spécialisée dans le spectacle vivant, S‑Pass Tse. Mais celle‐ci s’est fait recaler, étant arrivée seulement troisième sur quatre candidats, avec une note de 73,2 sur 100, quand celle d’Only you était de 86,6 sur 100. Cela ne l’a pas empêchée de saisir en référ …