Nouveau chèque de la région Auvergne‐Rhône‐Alpes pour la ligne aérienne du fief de Laurent Wauquiez

En avril dernier, Mediacités révélait le doublement du financement par la collectivité de la liaison ultra déficitaire entre Le Puy-en-Velay et Orly. Ce n’était manifestement pas encore assez : le conseil régional vient de voter une importante rallonge.

La liaison entre Paris Orly et Le Puy-en-Velay est exploitée par la compagnie Twin Jet. Montage : N.Barriquand/Mediacités.

Quand on aime, on ne compte pas… Chouchouté de longue date par les deniers publics du conseil régional d’Auvergne-Rhône-Alpes, Le Puy‐en‐Velay peut toujours compter sur la collectivité présidée jusqu’en 2024 par Laurent Wauquiez. En avril dernier, Mediacités révélait ainsi que la Région allouerait, pour l’année 2025, un million d’euros à la ligne aérienne qui relie le fief du patron des députés LR à l’aéroport parisien d’Orly.

Paradoxe : en moyenne seuls cinq passagers par vol empruntent cet avion de 19 places et, en 2022, un rapport de la Chambre régionale des comptes (CRC) préconisait l’arrêt de cette liaison commerciale exploitée par la compagnie Twin Jet. Les magistrats financiers lui reprochaient notamment son important déficit : 1,7 million d’euros par an entre 2017 et 2019.

Qu’importe ce manque abyssal de rentabilité ! Comme l’a repéré Mediacités, le conseil régional vient de voter une augmentation du financement public de la ligne aérienne de

Publié le

Temps de lecture : 3 minutes

Par Eléna Roney

1 / ?