143 millions d’euros… C’est le montant de la trésorerie accumulée par Aéroports du Grand Ouest (AGO), filiale de Vinci Airports qui exploite l’aéroport de Nantes‐Atlantique depuis 2010. Ce chiffre, qui confirme les informations de Mediacités datant de décembre 2023, est mentionné dans le rapport de la Cour des comptes sur l’aéroport nantais, publié ce 27 novembre. Ce montant a notamment été atteint grâce à la redevance qu’AGO aurait dû reverser à l’État dans le cadre du contrat de concession de Notre‐Dame‐des‐Landes gelé par l’abandon du projet – ce que les actionnaires contestent en vain, pour le moment.

Alors que les contentieux judiciaires n’en finissent plus et que le nouveau contrat de concession est désormais annoncé pour début 2027, la Cour des comptes remet quelques pendules à l’heure, à mots couverts ou parfois de façon très explicite. Les magistrats accusent singulièrement les élus de Nantes Métropole d’avoir « contribué à fragiliser » la première procédure d’appel d’offres de la concession de Nantes‐Atlantique en soutenant l’option d’un allongement de la piste, finalement abandonnée en 2023.