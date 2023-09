Ce que nous apprend le scrutin sénatorial du Nord

Champagne ! L’ancien maire de Lesquin et sénateur sortant Dany Wattebled peut sabler le champagne. Il était la surprise de 2017 en se faisant élire sénateur en dehors du soutien d’un parti politique ; six ans plus tard, sa liste indépendante arrive largement en tête des seize listes en compétition dans le Nord. Avec 15,60 % des suffrages exprimés (soit 889 votes de grands électeurs), elle envoie deux sénateurs au Palais du Luxembourg (Dany Wattebled et Marie‐Claude Lermytte, maire de Brouckerque). Et il s’en est fallu d’un cheveu (24 voix) pour que le 3e de la liste, le maire de Sin‐le‐Noble Christophe Dumont, soit également élu.

Dany Wattebled a réussi son pari. Il a bénéficié de la présence ou du soutien de poids lourds politiques locaux : le président de la Métropole européenne de Lille (MEL) Damien Castelain ; l’ancien sénateur (qui ne se représentait pas) et député Jean‐Pierre Decool ; le maire et président de l’agglomération de Valenciennes et ancien député Laurent Degallaix ; mais aussi et surtout Christian Poiret, président du département mais aussi de l’agglomération de Douai et gros pourvoyeur de subventions. Dans le Douaisis, rares sont les élus à avoir osé s’engager sur une liste concurrente à celle menée par Dany Wattebled…