Le Code général des collectivités territoriales est formel : la séance d’installation du conseil municipal doit se tenir entre le vendredi et le dimanche suivant le jour du scrutin élisant tous les conseillers au complet. Ce devrait donc être le cas dans 30 000 des 35 000 communes de France, où le premier tour a suffi à élire un conseil municipal. « Irresponsable ! » s’insurge Jean‐Baptiste Avrillier, l’un des six conseillers municipaux d’opposition élu dimanche dernier à Saint‐Philbert‐de‐Grand‐Lieu, au sud de Nantes.

Dans une lettre ouverte adressée à « tous les conseillers municipaux de France élus au 1er tour », ce groupe minoritaire appelle au boycott de la première réunion des conseils municipaux élus. Parce qu’elle considère « particulièrement absurde et dangereux de convoquer une réunion en présentiel avec plus de 30 personnes en pleine pandémie, alors que toutes les solutions techniques existent pour tenir cette réunion par visioconférence et procéder à un vote électronique à bulletin secret, comme de nombreuses organisations le pratiquent déjà. » Leur décision est unanime : ils ne participeront pas à l’installation du conseil municipal prévue vendredi prochain. « Comment pouvons‐nous comprendre qu’on demande à la population d’appliquer un confinement alors qu’une trentaine d’élus vont se retrouver dans une même pièce ? » s’énerve Jean‐Baptiste Avrillier.

« Absurde » et « dangereux »

Les six conseillers municipaux appellent le gouvernement à donner un délai supplémentaire pour l’organisation de ces premiers conseils municipaux en visioconférence. Une demande balayée du revers de la main par le maire sortant et réélu dimanche pour un nouveau mandat, Stéphan Beaugé (divers doite). « Pas question de bloquer les institutions. Comme dans …