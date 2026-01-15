À nouveau candidate, Margot Medkour défie La France insoumise

La figure de la gauche radicale sera finalement bien candidate aux municipales, à la tête du mouvement Nantes populaire. En 2020, elle avait créé la surprise, frôlant une entrée au conseil municipal, avec le soutien de LFI. Cette fois, Margot Medkour défie ses anciens alliés mélanchonistes.

Margot Medkour place de la Petite-Hollande, à Nantes, en janvier 2026. Photo : Thibault Dumas / Mediacités

Les signaux envoyés étaient trop éclatants pour ne pas préfigurer une nouvelle candidature de Margot Medkour aux municipales de mars prochain. Un retour dans les médias, une opposition bruyante à Johanna Rolland et enfin un mouvement citoyen lancé mi‐2025, Nantes populaire, qui a organisé des États généraux (en octobre) et un meeting (en décembre), en présence de quelques centaines de personnes. Sans surprise, au terme d’une élection interne « sans candidat », Margot Medkour, figure de la gauche radicale, a donc été désignée candidate ce lundi 5 janvier par 95 % des 99 militants votant.

« C’est la tête de liste naturelle : celle qui a le plus d’expérience, de compétences, de visibilité et à qui je fais le plus confiance pour cette tâche », résume l’un d’eux. Margot Medkour s’était fait remarquer lors du scrutin de 2020, en portant les couleurs de Nantes en commun·e·s, liste citoyenne classée à gauche de la gauche. Avant de tomber un peu dans l’oubli ces deux dernières années. Mais les déboires récurrents de ses ex‐alliés insoumis – un premier duo composé de William Aucant et Marine Ferreruela a explosé l’été dernier – semblent l’avoir revigorée pour repartir en campagne.

« Elle pense qu’elle va nous bouffer »
Par Thibault Dumas

