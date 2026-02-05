À Nantes, Johanna Rolland dévoile un programme sage et sans surprises

En poste depuis 2014, la maire socialiste sortante est la deuxième candidate aux élections municipales à présenter ses promesses de campagne. Au nombre de 200, elles se situent dans la droite ligne de son deuxième mandat. Avec quelques innovations et moult projets déjà engagés.

Johanna Rolland, maire de Nantes, entourée de gauche à droite de Aziliz Gouez (Territoires 44), Bassem Asseh (PS)•, Melissa Hélary (PC), Gildas Salaün (PRG) et Corentin Gautrault (Les Écologistes). Photo : Thibault Dumas / Mediacités

Johanna Rolland conduit en ayant enclenché le mode « pilote automatique ». Sa campagne roule selon un calendrier pensé depuis des mois – voire des années – et son annonce de candidature en septembre 2023. Ce 2 février, entre le dernier conseil municipal et l’ultime conseil métropolitain de son deuxième mandat, la socialiste âgée de 46 ans a présenté son programme pour les élections municipales des 15 et 22 mars prochains. C’est la deuxième candidate à le faire après LFI, dès juin 2025.

« Ce projet reflète des valeurs de gauche écologistes et humanistes », affirme l’édile face à la presse. Qui attaque bille en tête : « l’épanouissement à Nantes s’est toujours fait à gauche. Partout où elle gouverne, la droite freine, renonce, promet des mesures que nous avons déjà mises en place. » Une manière de disqualifier son « seul adversaire, avec le RN » : Foulques Chombart de Lauwe, (LR).

Par Thibault Dumas

