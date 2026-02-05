Johanna Rolland conduit en ayant enclenché le mode « pilote automatique ». Sa campagne roule selon un calendrier pensé depuis des mois – voire des années – et son annonce de candidature en septembre 2023. Ce 2 février, entre le dernier conseil municipal et l’ultime conseil métropolitain de son deuxième mandat, la socialiste âgée de 46 ans a présenté son programme pour les élections municipales des 15 et 22 mars prochains. C’est la deuxième candidate à le faire après LFI, dès juin 2025.

« Ce projet reflète des valeurs de gauche écologistes et humanistes », affirme l’édile face à la presse. Qui attaque bille en tête : « l’épanouissement à Nantes s’est toujours fait à gauche. Partout où elle gouverne, la droite freine, renonce, promet des mesures que nous avons déjà mises en place. » Une manière de disqualifier son « seul adversaire, avec le RN » : Foulques Chombart de Lauwe, (LR).