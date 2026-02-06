2P2R préempte le débat sur les mobilités douces à Toulouse

L’association Deux pieds deux roues propose un programme détaillé pour développer les mobilités douces à Toulouse. Si les candidats de gauche aux élections municipales y sont favorables, ce n’est pas le cas du maire sortant, Jean-Luc Moudenc, ni de l’extrême droite. 

Une bande cyclable à Toulouse. / Ludmilla Crémoux

Deux pieds deux roues (2P2R) impose son tempo dans la campagne. Et ça ne plaît pas à Jean‐Luc Moudenc. L’association de cyclistes et de piétons a interrogé les candidats pour connaître leurs positions sur le programme détaillé qu’elle propose. En octobre, elle a fait parvenir une liste de 15 questions générales et 45 pages de mesures à l’ensemble des candidats. Elle vient de rendre publics les résultats.

Le socialiste François Briançon (Gauche Unie) adhère à 90,5% aux propositions de l’association, Lambert Meilhac (Nouvel Air) à 86,5%, l’insoumis François Piquemal (Demain Toulouse) à 81,5%. Derrière, Julien Léonardelli (RN‐UDR) adhère à 44% et Jean‐Luc Moudenc à 12,5%.

Un résultat que le maire sortant n’a pas du tout apprécié, traitant l’association de « valet de l’opposition », lors d’une conférence de presse, le 5 février. La réaction de l’édile semble reposer sur un malentendu, puisque le questionnaire de 2P2R ne notait pas le bilan du maire sortant, mais son degré d’approbation aux mesures portées par l’association.

« On a trois listes favorables et deux défavorables, une plus que l’autre, avec la réserve que Jean …

Publié le

Temps de lecture : 4 minutes

Favorite

Par Gael Cérez

1 / ?