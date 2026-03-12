Matthieu Valet, porte‐drapeau du RN à Lille : les dessous d’une campagne à l’économie

L’ex-commissaire de police, habitué des plateaux TV, est de loin le candidat le moins investi de cette campagne lilloise, même s’il le conteste - et s’agace qu’on le décrive ainsi. Mais malgré un programme bâclé, une liste jamais officiellement présentée et un unique meeting marqué par des propos ahurissants de deux cadres du parti, Matthieu Valet pourrait bien permettre au RN de faire son retour au conseil municipal.

Matthieu Valet, place Rihour à Lille le 5 mars 2026, aux côtés de Jordan Bardella. Photo : Matthieu Slisse / Mediacités

« Vous voyez, je vous parle encore même si vous allez faire un article… euh ». Au moment de s’installer au premier rang pour son unique meeting de campagne ce vendredi 6 mars à Lille, la tête de liste RN Matthieu Valet s’autocensure in extremis. Le qualificatif qu’il entendait attribuer à l’article que vous vous apprêtez à lire restera donc un mystère.

En novembre 2025, comme un symbole, c’est BFM Grand Lille que cet habitué des chaînes d’info en continu choisit pour officialiser sa candidature, au terme de longs mois de faux suspense. « J’ai été harcelé pour savoir si j’y allais ou pas », prenait‐il grand plaisir à rappeler.

Depuis, Mediacités garde un œil attentif sur la campagne de ce commissaire de police élu au parlement européen en juin 2024 aux côtés de Jordan Bardella. Le 5 mars, veille du meeting auquel il avait convié Sébastien Chenu et son collègue eurodéputé Fabrice Leggeri – qui ont tenu des propos à mille lieux de la dédiabolisation de façade du RN – nous avions passé au crible sa liste. Notre analyse lui a déplu… d’où la tentation de nous bouder.

https://www.mediacites.fr/breve/lille/2026/03/05/enfin-devoilee-la-liste-de-matthieu-valet-temoigne-des-difficultes-du-rn-lillois-a-mobiliser/

Une maman à qui il doit tout… au point de l’inscrire comme colistière
Pourtant, c’est un fait, Matthieu Valet est le seul des principaux candidats à ne pas avoir présenté ses colistiers. Ni âge, ni profession n’ont été transmis à la presse. Pas de photo de groupe non plus, pas même de courtes présentations publiées sur les réseaux sociaux, comme c’est partout la norme. Signe d’une campagne totalement centrée sur sa personne, le candidat n’a même pas jugé utile de devancer la préfecture du Nord qui a rendu publique l’ensemble des listes …

Publié le

Temps de lecture : 10 minutes

Favorite

Par Matthieu Slisse

1 / ?