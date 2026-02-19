Bilan : les 410 promesses de Johanna Rolland passées au crible

En 2020, Mediacités avait recensé les engagements sur lesquels la maire-présidente (PS) de Nantes Métropole avait été réélue. Alors qu'elle est candidate à un troisième mandat, quelles promesses ont-elles réellement été tenues ? Combien ont été abandonnés ? Voici venue l’heure du verdict.

Johanna Rolland, maire-présidente (PS) de Nantes Métropole, en 2020 et 2025. Montage : Thibault Dumas / Mediacités

2 086 jours, voilà le temps qui sépare le second tour des municipales de 2020 du premier de celles de 2026, le 15 mars prochain. La socialiste Johanna Rolland aura dans l’intervalle présidé 61 conseils municipaux et métropolitains lors d’un deuxième mandat placé, selon ses dires, sous le signe de la « bifurcation écologique ». Pour quel bilan ? Ceux qui veulent prendre sa place dans le fauteuil de maire se montrent forcément sévères, alors que la campagne électorale bat son plein.

Son principal adversaire Foulques Chombart de Lauwe (LR) dénonce « une maire à mi‐temps [numéro 2 bis du PS, NDLR], complice d’une gauche qui s’extrémise ». Le conseiller municipal assume de « pilonner le bilan de Joanna Rolland, pour que les Nantais passent à l’action ». C’est-à-dire fassent jouer l’alternance, 37 ans après l’élection de Jean‐Marc Ayrault (PS), en 1989. Toujours dans l’opposition municipale, Mounir Belhamiti, ex‐député LREM, dépeint justement une « gauche usée, qui a géré Nantes depuis des dizaines d’années » – mais aussi une droite « qui tend à se durcir. »

Publié le

Temps de lecture : 8 minutes

Favorite

Par Thibault Dumas, Ambroisine Bruneaux et Antony Torzec

