2 086 jours, voilà le temps qui sépare le second tour des municipales de 2020 du premier de celles de 2026, le 15 mars prochain. La socialiste Johanna Rolland aura dans l’intervalle présidé 61 conseils municipaux et métropolitains lors d’un deuxième mandat placé, selon ses dires, sous le signe de la « bifurcation écologique ». Pour quel bilan ? Ceux qui veulent prendre sa place dans le fauteuil de maire se montrent forcément sévères, alors que la campagne électorale bat son plein.

Son principal adversaire Foulques Chombart de Lauwe (LR) dénonce « une maire à mi‐temps [numéro 2 bis du PS, NDLR], complice d’une gauche qui s’extrémise ». Le conseiller municipal assume de « pilonner le bilan de Joanna Rolland, pour que les Nantais passent à l’action ». C’est-à-dire fassent jouer l’alternance, 37 ans après l’élection de Jean‐Marc Ayrault (PS), en 1989. Toujours dans l’opposition municipale, Mounir Belhamiti, ex‐député LREM, dépeint justement une « gauche usée, qui a géré Nantes depuis des dizaines d’années » – mais aussi une droite « qui tend à se durcir. »