Promenade dans le Toulouse des affaires politico‐judiciaires

Balade architecturale ou patrimoniale, découverte des secrets enfouis de la ville rose, de ses graffiti ou de son histoire criminelle, les visites thématiques ne manquent pas pour explorer Toulouse de manière inattendue.

Le sujet est sans doute un peu trop sensible pour que l’office de tourisme ne le propose dans son offre, mais il est également possible de se promener dans la ville au gré des affaires politico‐judiciaires qui ont écorné plusieurs de ses élus ces dernières années.

Une telle promenade pourrait logiquement commencer par le quartier cossu de la Côte Pavée.

La machination politique de Laurence Arribagé

C’est dans ce bastion de droite de la commune, que Laurence Arribagé est élue députée en juin 2014 lors d’une législative partielle. Suppléante de Jean‐Luc Moudenc, cette figure montante de l’UMP remplace alors le nouveau maire de Toulouse sur les bancs de l’Assemblée nationale.

Son cursus honorum national prend fin en 2017 lorsqu’elle est battue par la macroniste Corinne Vignon lors des élections législatives. L’adjointe au maire de Toulouse a pourtant tout fait pour sauver son mandat… jusqu’à fomenter une machination politique pour déstabiliser son adversaire en instrumentalisant le système judiciaire juste avant le scrutin.

https://www.mediacites.fr/enquete/toulouse/2022/09/26/laurence-arribage-et-les-bisounours-ce-que-la-justice-revele-de-lincroyable-complot-politique-toulousain/

Réélue sur la liste de son protecteur en 2020, l’adjointe au sport de Jean‐Luc Moudenc est jugée en décembre 2023 au tribunal de Toulouse. Le verdict tombe en janvier suivant : Reconnue coupable de recel de dénonciation calomnieuse, violation du secret professionnel et prise illégale d’intérêt, Laurence Arribagé est condamnée à