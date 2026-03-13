Le spectaculaire rajeunissement de l’électorat toulousain

Plus nombreux, plus jeunes et nés en dehors de la Haute‐Garonne, voici ce qui retient l’attention quand on étudie le profil des électrices et électeurs toulousains. Le premier enseignement de cette analyse est déjà connu : le nombre d’électeurs inscrits a fortement augmenté depuis 2020. Démographie galopante oblige, le corps électoral est de 246 174 en 2020 à 280 366 personnes aujourd’hui. C’est 34 192 électeurs de plus que lors de la précédente élection municipale.

C’est peu connu, mais il y a plus de femmes que d’hommes inscrits sur les listes électorales. La proportion n’a pas changé entre 2020 et 2026. Avec 147 631 électrices, les femmes sont majoritaires. Elles représentent 52,7 % des inscrits.

Une forte hausse de jeunes électeurs

La grande surprise, c’est le rajeunissement spectaculaire des électeurs inscrits. Sur les 34 192 nouveaux inscrits, 80 % ont moins de 44 ans. En 2026, 69 798 électeurs inscrits ont entre 18–29 ans, ce qui représente 24,9 % des inscrits, contre seulement 21,2 % en 2020 (52 130).

Cette différence de 17 668 votants pourrait peser dans les scrutins des 15 et 22 juin, s’ils se mobilisent. C’est en tous cas le pari des listes Demain Toulouse et La Gauche Unie, qui proposent toutes les deux de nombreuses mesures pour les jeunes et les étudiants. Une thématique moins visible