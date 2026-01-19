ArianeGroup va traiter des déchets de PFAS près de l’ancien site d’AZF à Toulouse

À l’été 2025, la préfecture de Haute-Garonne a autorisé en catimini l’industriel ArianeGroup à installer une unité de traitement des PFas sur l’île d’Empalot. L’arrivée de cette nouvelle activité inquiète les riverains sur un site déjà classé Seveso et en bord de Garonne.

L'usine Ariane, à Toulouse, sur l'ile d'Empalot, à Toulouse. / Google Earth
L’île d’Empalot devient‐elle un nouvel eldorado pour l’industrie chimique ? En l’espace d’un an, la préfecture de Haute‐Garonne a autorisé l’installation de deux nouvelles activités sur ce site, déjà occupé par l’usine d’ArianeGroup. Après la catastrophe d’AZF en 2001, l’entreprise française, détenue à parts égales par Airbus et Safran, avait vu ses activités restreintes afin de limiter la dangerosité de ce site situé sur l’île d’Empalot, à proximité du centre‐ville. Malgré ces mesures, l’usine est toujours classée Seveso seuil haut par l’État français en raison des matières dangereuses manipulées sur le site.

Quelques années plus tard, la dynamique semble s’être inversée. Le 26 septembre 2025, lors de la commission de suivi du site (CSS) d’ArianeGroup, des riverains membres du comité de quartier Croix‐de‐Pierre et du collectif « Plus jamais ça, ni ici, ni ailleurs » ont appris l’installation d’une unité de traitement des déchets PFAS sur le site.
Publié le

Temps de lecture : 3 minutes

Favorite

Par Justin Carette

