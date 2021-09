Cet article fait partie de l’enquête collaborative : Se nourrir dans nos villes en 2021 Lire cette série

Du bio par ici, du végétarien par-là, ajoutez un peu de « local » voire du végan, et la panoplie sera complète. Depuis quelques années, sur les cartes des restaurants, on voit fleurir des labels promettant une alimentation plus respectueuse de l’environnement.

Mais est-ce vraiment écolo de manger au resto ? D’après une étude publiée en 2019 par le Centre international de recherche sur l’environnement et le développement (Cired), « les consommations [de CO 2 ] associées au repas hors domicile sont deux fois plus élevées que celle d’un repas au domicile ».

Pour comprendre l’impact de la restauration sur l’environnement et imaginer des solutions concrètes pour les restaurateurs, Mediacités vous donne rendez-vous pour une nouvelle émission en ligne, mardi 21 septembre de 19h30 à 20h15, en direct sur Facebook et sur YouTube.

Nos journalistes Nicolas Barriquand et Pierre Leibovici échangeront avec trois experts qui nous ont accompagnés dans notre grande enquête collaborative #DansMaVille sur l’alimentation :

Eva Genel , cofondatrice de l’association FiG (Food index for good)

, cofondatrice de l’association FiG (Food index for good) Julien Kebalo , restaurateur à Toulouse et gérant du restaurant Basso Com’Pôtes

, restaurateur à Toulouse et gérant du restaurant Basso Com’Pôtes Ysée Novello, membre de l’association Conscience & impact écologique à Lyon

Dès maintenant, vous pouvez envoyer vos questions à nos trois invités. Nous les relaierons en direct sur Facebook et sur YouTube.

Si vous souhaitez nous adresser des documents en passant par une plateforme sécurisée et anonymisée, rendez-vous sur pals.mediacites.fr