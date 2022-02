Coupe dans les effectifs, augmentation des « objectifs individuels », surveillance renforcée des salariés, économie d'espace avec le recours au « flex office » et au télétravail... De Vinci Veolia , en passant par GL Events ou Indigo , Mediacités enquête depuis cinq ans sur les pratiques des grands groupes qui exploitent des services publics (aéroports, autoroutes, centres de congrès, service de l'eau, parkings, etc.). Au fil de nos publications, nous avons identifié une constante : la « privatisation » d’équipements ou de services qui relevaient auparavant de l’État ou des collectivités locales s’accompagne d’une recherche accrue de rentabilité financière. Son corollaire ? Une réduction des charges, coûte que coûte, quitte à mettre en péril la qualité du service rendu.

Anaprev, cabinet spécialisé dans l’analyse des projets importants et des risques psycho-sociaux en entreprise a donné un nom à ce phénomène : « Le culte de l'Ebitda. » Cet acronyme un peu barbare correspond à un indicateur comptable qui permet à l'entreprise de communiquer sur sa rentabilité financière notamment auprès des investisseurs. Directeur d’Anaprev et sociologue des organisations, Hugo Ezan revient pour Mediacités sur les effets délétères de cette obsession.

Vous menez depuis vingt ans des expertises au sein des entreprises et, pour certains grands groupes, vous évoquez un phénomène que vous avez baptisé « le culte de l'Ebitda ». De quoi s'agit-il ?

Hugo Ezan : Par cette expression, nous désignons le souci permanent des gouvernances d'entreprise de séduire les actionnaires et plus particulièrement les fonds d’investissement. La dynamique est la suivante : la direction promet une marge sur la base de projets prévisionnels pour augmenter l’apport de capitaux extérieurs. Il s’agit de convaincre par l’annonce d’un taux de rentabilité à court ou moyen terme quitte à exagérer un peu les perspectives. Car, attention, si la rentabilité annoncée n’est pas respectée, les investisseurs quitteront le navire. Mais l’impératif d’aboutir aux promesses de rentabilité n’engage pas nécessairement sur les projets et les moyens annoncés, seul le résultat financier compte.

Après une première phase d’observation, il s’agit souvent d’aller chercher des optimisations - autrement dit, augmenter les bénéfices. Or, à production identique, la solution privilégiée consiste souvent à s'attaquer aux charges de personnel. De fait, le moment où une entreprise s'ouvre aux investisseurs est le moment où on assiste à une inversion des priorités. Cela induit un changement important de culture : le résultat financier devient clairement plus important que le travail réellement produit et comme il n’existe légalement aucune limite à la recherche de rentabilité…

Quels sont les mécanismes à l’œuvre ensuite au sein de l'entreprise ? Et qui les actionne ?

Souvent les vrais décideurs financiers gardent une grande distance avec les opérationnels quitte à augmenter le nombre d’encadrants entre eux et les salariés. Quand on intensifie les rythmes de travail, pour prendre des décisions sans empathie, mieux vaut se tenir à distance. Dans ce domaine, les expériences de Milgram [du nom d’un psychologue américain qui a mesuré la soumission à l’autorité des individus] se vérifient… Il s’agit pour les décideurs de prendre des décisions dont on ne veut pas assumer la portée en dehors de l’effet sur l’Ebitda. J'ai même connu un dirigeant qui passait la moitié de son temps sur un voilier afin de prendre des décisions exonérées des contraintes d’activité.

Cet éloignement volontaire du terrain est souvent associé à une division de l'entreprise en entités distinctes - on parle par exemple de « business unit ». C’est par entité qu’on négocie chaque année le budget et les objectifs de rentabilité en leur laissant le soin de « gérer » le plus difficile, à savoir les aléas du marché, la définition des stratégies pour atteindre les objectifs, le personnel et ses élus. Le message envoyé aux managers est clair : « Du moment que tu fais ton Ebitda, je ne veux pas savoir comment. » Cela confère une très grande marge de manœuvre à l’encadrement, en même temps que de fortes inquiétudes de ne pas arriver à atteindre les objectifs, ce qui se répercute ensuite sur les salariés.

Concrètement, que risquent les salariés ?

Parmi les principaux leviers d’optimisation, on retrouve souvent de vieux serpents de mer : ne pas remplacer les postes vacants, développer la polyvalence par le biais de fiches de postes XXL de moins en moins précises... L’objectif est toujours le même : diminuer les effectifs. Ne pas remplacer les postes vacants en prétendant ne pas trouver de profil adéquat par exemple permet de mettre l’organisation en tension et de réinterroger l’utilité du poste manquant. Ainsi, les salariés coopératifs absorbent temporairement la charge de ce poste et font indirectement la démonstration de son inutilité puisqu’il peut être assuré par les équipes en place… Bien entendu, la charge de travail sera intensifiée.

Second levier : la polyvalence. Mal accompagnée, elle est source de risques psycho-sociaux importants. En devenant « apprenti de tout et maître de rien », un salarié peut avoir le sentiment de perdre sa spécialité, il risque de commettre davantage d’erreurs, de perdre l’estime de lui-même, d’être déprécié par ses collègues et son encadrement.

« Aujourd’hui, les dirigeants avancent à pas feutrés en utilisant en permanence un double langage »

À vous écouter décrire ces mécanismes qui mettent en difficulté les salariés, on pense forcément à France Télécom. Est-ce que la comparaison vous paraît pertinente ?

Oui et non. L’exemple en question commence à dater. Chez France Télécom, il s’agissait de harcèlement institutionnalisé. C'était formel, les consignes étaient dispensées par mails, les preuves juridiques étaient pléthoriques. Aujourd’hui, les dirigeants avancent à pas feutrés en utilisant en permanence un double langage. Par exemple, lorsqu’un encadrant s’oppose à l’organisation d’entretiens dans le cadre d’une expertise, il rappelle à ses subordonnés que le rendez-vous avec l’expert est facultatif, ce qui aboutit à un grand nombre de défections. Pire, certains empêchent l’organisation de ces entretiens en ne répondant ni au téléphone ni aux mails de l’expert. C'est la méthode du ghosting appliquée aujourd’hui au monde de l'entreprise.

La mise en place d’objectifs inatteignables constitue un autre moyen de pression constant sur les salariés : le défaut de résultat est un levier de licenciement pour... insuffisance de résultats. Pour ajouter à la pression psychologique, l’encadrement instaure des objectifs de moyens qui réduisent les marges de manœuvre des salariés, comme par exemple effectuer un nombre minimum d’appels téléphoniques dans une journée ou de rendez-vous dans une semaine pour quantifier l’activité. Autant de mesures qui nécessitent un suivi très chronophage aussi bien pour les salariés que pour les managers. La mise en place des trackers de souris pour contrôler l’effectivité du travail à distance participe d’un même climat de défiance.

Comment ces entreprises réorganisent-elles le travail ? Quid par exemple de l’émergence des flex offices, ces bureaux qui comptent moins de postes physiques que d’employés, invités à travailler à la maison une partie de la semaine ?

Le flex office n'a qu'un seul objectif : faire des économies de fonctionnement. Je connais par exemple une entreprise qui a récemment investi 8 millions d'euros pour installer ses salariés en flex office. Elle estime qu’elle économisera d’ici à trois ans, 30 millions d'euros. L’affaire est très rentable. Pour le salarié, en revanche, cela crée de nouvelles injonctions contradictoires : il peut avoir l'obligation de venir au bureau pour des réunions d'équipe en présentiel, sur un jour précis de la semaine, et ne pas trouver de poste de travail à proximité de son manager. Résultat, il assiste à la réunion en visio alors qu'il est sur site !

Autre exemple : le flex office ne prévoit pas toujours assez d’espaces isolés pour le travail personnel ce qui augmente la pénibilité acoustique des salariés. Conséquence, certains préfèrent se replier à domicile alors même que les dédommagements restent aujourd’hui symboliques. En effet, si l'employeur lâchait totalement ses bureaux et obligeait ses salariés à travailler depuis chez eux tous les jours, il devrait les indemniser au prorata temporis entre 250 et 400 euros par mois pour participer aux frais réels [électricité, abonnement internet, mobilier…]. Mais avec le flex office, l'employeur peut - encore - se contenter d'une indemnité de 20 euros par mois au prétexte qu’il met des bureaux à la disposition de ses salariés. Un jour viendra où un juge statuera que certaines formes de flex office ne donnent pas les moyens suffisants de travail pour être considérés comme des bureaux mis à disposition. Les employeurs devraient se méfier…

Au final, toutes ces recherches d'économies aboutissent à un résultat financier positif, mais avec quelles conséquences pour l'entreprise ?

Ces recherches d’optimisation à court terme tendent à détruire la valeur ajoutée de la production de l’entreprise. Le taux de démissions, la non-poursuite des périodes d’essai à l’initiative des nouveaux arrivants, le turn-over, l’affaiblissement de l’attractivité de l’entreprise sont des indicateurs prégnants et très significatifs.

Dans les grandes entreprises, des instances de représentation du personnel sont censées protéger les salariés. Sont-elles efficaces face aux systèmes que vous décrivez ?

Les ordonnances de 2017 ont provoqué le renouvellement obligatoire de tous les élus du personnel. Les élus « sachants » ont simplement disparu et laissé la place à des nouveaux qui ont dû monter en expertise à la fois sur les aspects économiques et financiers, et sur les conditions de travail. Vaste programme… En parallèle, les conditions d'accès aux expertises ont été durcies et les contestations de ces expertises devant les tribunaux ont augmenté. Cependant, depuis quatre ans les nouveaux élus sont clairement montés en compétences et, aujourd'hui, les cabinets d'experts sont surbookés !

Nous ne verrons que dans quelques années les effets de ces politiques managériales basées sur le flex office et le turn over. Mais on observe déjà un autre effet extraordinaire : la plupart du temps cette rentabilité ne revient ni à l'entreprise, ni aux salariés. Elle permet à ces groupes de se développer en investissant dans de nouvelles sociétés. Le cynisme est sans fin.