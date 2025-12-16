Damien Castelain condamné en appel : retour sur les affaires du président de la MEL et une décennie de procédure judiciaire

Ce mardi 16 décembre, la condamnation de Damien Castelain a été confirmée par la cour d’appel de Douai. Le président de la Métropole européenne de Lille (MEL) voit même sa peine aggravée par rapport au jugement de première instance : 18 mois de prison avec sursis, 20 000 euros d’amende et une peine d’inéligibilité de deux ans prononcée avec exécution provisoire.

Maire depuis 1998, vice‐président de la métropole depuis 2001 et président depuis 2014, Damien Castelain va être contraint de démissionner de l’ensemble de ses mandats, ce même s’il se pourvoit en cassation. Pour tout comprendre, Mediacités retrace la chronologie des affaires qui valent cette condamnation au président de la MEL. Un feuilleton qui dure depuis près de dix ans.

Les révélations de Mediacités

15 et 18 juin 2018 : Mediacités épingle Damien Castelain pour des frais indus (soins hammam, hôtels, restaurants, parfums, vestes) payés par la collectivité. En préambule de la séance plénière qui se tient le 15 juin 2018, il qualifie nos informations « d’insinuations abjectes et infondées » et assure que notre travail ne consisterait qu’en une « chasse à l’homme téléguidée ». Le 18 juin, nous rendons publiques de nouvelles factures.

Décembre 2018 : l’Agence française anti …