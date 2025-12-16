Damien Castelain condamné en appel : retour sur les affaires du président de la MEL et une décennie de procédure judiciaire

Le président de la métropole européenne de Lille vient d’être à nouveau condamné en appel ce 16 décembre notamment pour détournement de fonds publics. Alors qu'il va devoir démissionner, Mediacités revient sur le long parcours judiciaire de celui qui dirige la MEL depuis 2014.

Damien Castelain 2 – Procès 10-06-24
Le président de la métropole européenne de Lille Damien Castelain au tribunal judiciaire de Lille le 10 juin 2024. Photo : Matthieu Slisse / Mediacités

Ce mardi 16 décembre, la condamnation de Damien Castelain a été confirmée par la cour d’appel de Douai. Le président de la Métropole européenne de Lille (MEL) voit même sa peine aggravée par rapport au jugement de première instance : 18 mois de prison avec sursis, 20 000 euros d’amende et une peine d’inéligibilité de deux ans prononcée avec exécution provisoire.

Maire depuis 1998, vice‐président de la métropole depuis 2001 et président depuis 2014, Damien Castelain va être contraint de démissionner de l’ensemble de ses mandats, ce même s’il se pourvoit en cassation. Pour tout comprendre, Mediacités retrace la chronologie des affaires qui valent cette condamnation au président de la MEL. Un feuilleton qui dure depuis près de dix ans.

Les révélations de Mediacités
15 et 18 juin 2018 : Mediacités épingle Damien Castelain pour des frais indus (soins hammam, hôtels, restaurants, parfums, vestes) payés par la collectivité. En préambule de la séance plénière qui se tient le 15 juin 2018, il qualifie nos informations « d’insinuations abjectes et infondées » et assure que notre travail ne consisterait qu’en une « chasse à l’homme téléguidée ». Le 18 juin, nous rendons publiques de nouvelles factures.

Décembre 2018 : l’Agence française anti …

Nous vous offrons l’accès à cet article

Et à toutes nos enquêtes pendant deux jours  !
Oui, on est généreux 😉 Mais pensez aussi à vous abonner  !

En renseignant votre adresse, vous acceptez nos conditions générales d’utilisation.
Mediacités s’engage à ne pas céder votre adresse à des tiers. En cas d’échec, écrivez à contact@mediacites.fr
  • J’accède aux 4 éditions de Mediacités (Lille, Lyon, Nantes et Toulouse)
  • Je découvre un média 100 % indépendant, avec 0 % de publicité

Envie de lire la suite ?

Depuis neuf ans, Mediacités enquête en toute indépendance dans votre ville. Grâce à ses lecteurs ! Abonnez‐vous pour ne rien manquer de nos enquêtes, suivre les élections municipales et soutenir un journal local d’investigation.

Je m’abonne
En savoir plus
  • Accès aux 4 éditions de Mediacités (Lille, Lyon, Nantes et Toulouse)
  • 100 % indépendant, avec 0 % de publicité
  • Résiliation facile à tout moment
Déjà abonné ? Je me connecte
Abonné La Presse Libre ? Je me connecte via La Presse libre

Dossier lié

Les affaires de Damien Castelain

38 articles
Les affaires de Damien Castelain

Publié le

Temps de lecture : 4 minutes

Favorite

Par Matthieu Slisse

1 / ?