Mediacités versus Alila : le procès du secret des sources

Notre journal était traîné en justice ce mardi 17 octobre par le promoteur immobilier Hervé Legros, pour diffamation. Son avocat Alain Jakubowicz s’en est pris tour à tour à la presse indépendante dans son ensemble et au principe de la protection des sources.

Quand nous avons lancé notre espace La Fabrique, en 2019, nous annoncions vouloir vous raconter les coulisses de Mediacités, vous « ouvrir les portes de notre rédaction ». Ces derniers temps – et nous le déplorons -, ce sont surtout les portes des palais de justice que nous vous invitons à franchir en lisant cette rubrique…

Ce mardi 18 octobre, Mediacités était convoqué au tribunal judiciaire de Lyon pour une double procédure en diffamation intentée par le promoteur immobilier Alila et son PDG Hervé Legros. Ce groupe lyonnais, devenu un champion national de la construction de logements sociaux, nous poursuit pour trois articles publiés en février et mars derniers.

Dans les deux premiers, nous avons révélé les factures impayées du promoteur auprès de certains fournisseurs et sous‐traitants, et des condamnations au tribunal de commerce. Dans une troisième enquête, il était question du management autoritaire d’Hervé Legros, alors que l’homme d’affaires est actuellement inquiété par une information judiciaire pour harcèlement moral et abus de biens sociaux. Avec son épouse Géraldine Mazier, directrice juridique d’Alila, il avait été placé en garde à vue le 16 janvier dernier.

Quatre heures éprouvantes

Ces deux procès‐bâillons, la présidente de la 6e chambre du tribunal a décidé de les joindre pour une audience qui aura duré quatre heures. Quatre heures éprouvantes pour Jacques Trentesaux, directeur de la publication de Mediacités, cité en qualité de prévenu, et Hugo Coignard et Mathieu Périsse, auteurs des articles, cités en qualité de témoins, qui ont eu maille à partir avec Alain Jakubowicz, l’avocat d’Hervé Legros. Le PDG, qui estime que nos révélations lui ont causé un préjudice « dévastateur », n’était pourtant pas présent à l’audience.

L’avocat d’Hervé Legros s’est appliqué à dénigrer le travail de Mediacités pendant toute l’audience – « Je mets des guillemets à ce qu’ils appellent “enquête”… » – et nous a reproché d’avoir « exploité l’affaire Alila pour battre monnaie ». Au‐delà, ce ténor du barreau de Lyon, qui jouit de son statut d’ancien président de la Ligue internationale contre le racisme et l’antisémitisme (Licra), s’en est pris aux médias indépendants en général « ceux de la génération spontanée, qui font florès sur internet », en leur déniant la respectabilité qu’il accorderait à d’autres entreprises de presse. « Mais qui sont‐ils ? Et à quel titre devrait‐on répondre à leurs questions accusatrices ? », a‑t‐il tonné à la barre. Au passage, il décoche aussi l’une de ses flèches à Elise Lucet, la journaliste de Cash Investigation.

Pour l’occasion, Alain Jakubowicz avait convoqué dans la salle une vingtaine de salariés d’Alila, censés démontrer par leur présence le soutien dont Hervé Legros bénéficierait de la part de ses troupes. Ce « kop de supporters », selon l’expression de Vincent Fillola, l’avocat de Mediacités, approuvait – voire riait – à chaque effet de manche d’Alain Jakubowicz.

« Il y a beaucoup de choses à dire sur Hervé Legros, il peut être odieux et maladroit »

Sur le fond, Alain Jakubowicz a reconnu « qu’il y a beaucoup de choses à dire sur Hervé Legros et pas que des choses agréables. Il peut être odieux et maladroit comme tous ces chefs d’entreprise qui vont trop vite ». Avant de dépeindre le PDG en victime : « Après le 16 janvier, la presse s’est fait les gorges chaudes de sa garde à vue. » « Du jour au lendemain, rideau, plus personne ne vous adresse la parole, parce que la presse matraque », assène l’avocat d’Hervé Legros, qui évoque aussi les difficultés rencontrées par son client dans ses relations avec les banques.

Il conteste le sérieux des enquêtes de Mediacités en les réduisant à des échanges avec une poignée d’interlocuteurs. Pour rappel, Mathieu Périsse et Hugo Coignard ont interviewé des dizaines de personnes, collecté des documents (décisions de justice, procès‐verbaux d’audition, bilans financiers) et consacré trois à quatre semaines chacun à leur sujet avant la publication de leurs enquêtes respectives.

Qu’importe aux yeux d’Alain Jakubowicz qui nie le besoin de protéger certaines de nos sources à travers le recours à des propos anonymes. « Que redoutent‐elle ? Hervé Legros n’est pas un parrain de la mafia », ironise‐t‐il, en faisant abstraction de la place qu’occupe Alila, 12e promoteur au niveau national, acteur incontournable du secteur de l’immobilier dans le bassin lyonnais. « Donnez un coup d’arrêt à ce type d’une certaine presse », conclut‐il sa plaidoirie en s’adressant à la présidente du tribunal.

Récupérer des procès‐verbaux

En défense, Vincent Fillola s’insurge contre « le massacre » auquel s’est livré Alain Jakubowicz contre les journalistes de Mediacités, alors qu’Hervé Legros, lui, ne s’est donc pas présenté à l’audience. « Un manque de respect », souligne notre avocat qui pointe ensuite la stratégie procédurale de la partie adverse : poursuivre des extraits d’articles et se garder de contester les faits révélés.

Selon Vincent Fillola, en attaquant Mediacités, Alila a cherché par ailleurs à récupérer des procès‐verbaux d’audition d’anciens salariés interrogés dans le cadre de l’information judiciaire pour harcèlement moral et abus de biens sociaux. De fait, nous avons versé dans notre offre de preuves de tels documents. Conséquence : avec leur accord, l’anonymat de certaines de nos sources a été levé.

De protection du secret des sources, justement, il a été beaucoup question durant cette audience très tendue. Alain Jakubowicz a déploré le recours à un témoignage anonyme dans l’un de nos articles, en remettant en question ce principe intangible de la liberté de la presse. Un « totem déontologique », selon l’expression de Vincent Filola qui a mis en garde le tribunal : condamner Mediacités pour avoir protégé l’anonymat d’une ancienne salariée d’Alila aurait des conséquences désastreuse pour l’ensemble de la presse.

« Les Legros et consorts engorgent les tribunaux, ce sont eux qui matraquent la presse, a conclu l’avocat de Mediacités. Hervé Legros est un puissant qui a le pouvoir de nous étrangler. »

Le tribunal judiciaire de Lyon rendra son délibéré le 21 novembre prochain.

Dix‐neuf procédures intentées contre Mediacités Les deux procès‐bâillons d’Alila s’inscrivent dans un contexte de multiplication des procédures contre Mediacités. Depuis notre création, nous avons dû faire face à 19 procédures. A ce jour, nous en avons gagné définitivement 10. Nous avons perdu en première instance contre le maire de Rueil‐Malmaison, Patrick Ollier, mais avons interjeté appel. Les autres sont en cours. Ces procès nous épuisent : financièrement et humainement. Nous y consacrons trop de temps et d’argent puisque, même en cas de victoire, les frais engagés ne nous sont presque jamais remboursés comme nous l’expliquions dans cet article.