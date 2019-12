Cet article fait partie de notre série d'enquêtes collaboratives La gentrification de nos quartiers populaires Contribuez à notre enquête

Pollution de l’air, cantines scolaires, mal-logement… Il y a des sujets qui méritent toute notre attention, qui nous concernent toutes et tous ; des sujets si vastes, cependant, qu’un·e journaliste ne sait pas vraiment par quel bout les prendre…

Par simplicité, on pourrait descendre dans la rue et interroger des badauds sur leur ressenti. En se donnant un peu de temps, on chercherait un ou deux experts déjà vus ailleurs, des “bons clients” comme on dit dans le métier pour désigner ces spécialistes des formules accrocheuses, qui résument un débat en moins de 280 caractères. Et on finirait par publier notre article, pas peu fiers d’avoir “pris le pouls” d’un problème local, avant de passer à autre chose.

Cette vision du journalisme a beau sembler caricaturale, elle correspond néanmoins à la logique habituelle de production frénétique de l’information. Chez Mediacités, nous avons la chance de ne pas être soumis à un tel rythme et de pouvoir prendre le temps d’enquêter. Par ailleurs, depuis plusieurs mois, nous mettons beaucoup d’énergie à vous écouter, à partager avec vous nos bonnes nouvelles comme les coups durs et à répondre à vos questions. Du journalisme exclusif, approfondi et une information proche de vous que nous inaugurons aujourd’hui.

Participer, lire, agir

#DansMaVille, c’est une rubrique à part entière sur notre site. Elle accueillera trois séries d’enquêtes collaboratives par an, sur des sujets à fort impact dans nos quatre métropoles. Nos abonné·e·s voteront directement sur notre site pour choisir la prochaine série qui verra le jour*.

Une fois la série d’enquêtes choisie, trois possibilités s’offrent à vous : participer, lire et agir. Pour chacune d’entre elles, vous trouverez une section dédiée sur la page #DansMaVille.

Participer à une série d’enquêtes #DansMaVille, c’est nous aider à construire et à enrichir nos articles, très concrètement. Ainsi, que vous soyez abonné·e à Mediacités ou non :

Vous pouvez nous envoyer une question afin d’orienter nos futurs articles sur le thème choisi. Par exemple, sur la gentrification, Elsa nous a demandé en juin dernier : “Qu’en est-il exactement des “tensions” entre habitants (gentrifieurs et gentrifiés) ?” ;

Vous pouvez également témoigner si vous vous sentez personnellement concerné·e par ce sujet. Ainsi, Nicolas nous dit avoir récemment emménagé dans le 8e arrondissement de Lyon et s’inquiéter de la mixité sociale en péril dans ce quartier ;

Vous pouvez aussi nous proposer votre expertise. Pour le sujet de la gentrification, nous recherchons par exemple des associations qui luttent contre ce phénomène, des urbanistes et des historien·ne·s ayant particulièrement travaillé sur un quartier dans nos métropoles.

Lire une série d’enquêtes #DansMaVille, c’est découvrir le fruit de vos contributions. Car toutes vos questions nous permettront d’orienter l’enquête. Ce n’est donc pas la traditionnelle conférence de rédaction de Mediacités qui nous amènera à publier un article, mais bien vos préoccupations.

Nos articles se nourriront également des expertises que vous nous avez partagées – nous vous contacterons afin de convenir d’une interview. Précisons que tous les articles liés à une série #DansMaVille seront réservés à nos abonné·e·s. Et tous les témoignages envoyés seront publiés dans cette même section “Lire” de notre plateforme #DansMaVille.

Enfin, agir pour une série d’enquêtes #DansMaville, c’est la possibilité de participer à un événement dans nos quatre métropoles. Chacune de ces rencontres, réservées à nos abonné·e·s, s’appuiera sur les articles publiés par Mediacités et vous donnera la parole. Nous esquisserons avec vous des solutions concrètes afin d’aller plus loin que la seule enquête.

Si vous ne pouvez pas vous déplacer, vous pourrez toujours vous saisir de la section “Agir” de #DansMaVille afin de partager une initiative ou une solution inspirante au problème mis en évidence dans nos enquêtes. Pour la série sur la gentrification, nous avons par exemple reçu ce message d’Olivia, « Lilloise depuis 25 ans ». Elle nous indique avoir d’abord perçu le RMI, puis avoir loué un logement social avant finalement « d’accéder à la propriété grâce aux mesures d’accession sociale de la ville ». « Ce message n’est sans doute pas très intéressant pour un journal qui voudrait enquêter sur de mauvaises pratiques, mais c’est mon témoignage », poursuit-elle.

Qu’Olivia se détrompe ! Mediacités n’a pas pour seule vocation d’enquêter sur des « mauvaises pratiques ». Comme nous l’indiquions dans notre manifeste de lancement, nous souhaitons avant tout produire « un journalisme utile qui aide les lecteurs à participer activement et librement à la vie de leur cité ». Et cela passe aussi par la mise en avant des réponses apportées à un problème local.

#DansMaVille, une initiative soutenue par… l’Université de New York

En juin dernier, nous avons expérimenté une version très simplifiée de la plateforme #DansMaVille actuelle. Nous nous contentions alors de vous poser cette question : « Que voulez-vous savoir sur la gentrification ? » La pertinence de vos contributions et vos encouragements nous ont donné envie d’aller bien plus loin. Pour cela, nous avions besoin de fonds mais aussi de conseils. C’est justement ce que proposait le Membership in News Fund (Fonds pour l’adhésion dans les médias), une initiative conjointe de l’Université de New York et du média indépendant néerlandais De Correspondent. Son objectif : financer et soutenir des médias internationaux qui transforment la relation entre les journalistes et leurs publics.

À l’issue d’un examen minutieux de notre candidature, la (bonne) nouvelle est tombée : Mediacités a été retenu parmi 23 médias dans le monde, dont six en Europe, pour être soutenu par le Membership in News Fund. Nous bénéficions ainsi d’une bourse de 36 500 $ pour la conception et le développement technique de la plateforme #DansMaVille, la production d’articles par notre rédaction, ainsi que l’organisation des premiers événements dans nos quatre métropoles. Une belle reconnaissance !

En échange de cette bourse, nous nous engageons à livrer au Membership in News Fund de la documentation sur les résultats de nos enquêtes collaboratives. Ces résultats serviront à produire des rapports de recherche, disponibles gratuitement pour d’autres médias. Une initiative vertueuse, à même d’être reproduite par des cousins étrangers de Mediacités qui, comme nous, sont convaincus que de nombreux sujets méritent une enquête au long cours, main dans la main avec les lectrices et les lecteurs.

Petite exception Pour cette première série, nous avons choisi nous-mêmes le thème de l’enquête – la gentrification des villes – avant de la soumettre aux commentaires de nos abonnés. Devant le succès de cette opération – plus de 120 contributions reçues en trois jours -, nous avons décidé de concevoir une plateforme participative bien plus ambitieuse qu’un simple appel aux questions de nos abonné·e·s comme initialement prévu. Mais rassurez-vous ! Les prochains thèmes de #DansMaVille seront bel et bien choisies par nos abonné·e·s.]