189 actionnaires, 430 000 euros de chiffre d’affaires, 86 000 euros de pertes : Mediacités vous ouvre ses comptes

Le 17 décembre 2021, le compteur d’abonnés s’est arrêté à +2 195. Soit plus que l’objectif de 2 000 nouveaux abonnés que nous avions fixé au lancement de cette grande campagne de sauvetage. Nous vous l’annoncions quelques semaines plus tôt avec solennité – et fébrilité ! : « Si nous ne parvenons pas à trouver 2 000 abonnés supplémentaires d’ici à la fin de l’année [2021], nous ne pourrons pas continuer notre travail d’enquête en 2022. »

Pour notre plus grand soulagement, vous avez répondu à notre appel. Et nous sommes toujours bien là, livrant semaine après semaine nos investigations locales en toute indépendance. Sommes-nous pour autant sortis définitivement d’affaire ? Hélas non ! Car le secteur de la presse numérique par abonnement est redoutable. Pourquoi payer pour de l’info quand nous sommes déjà inondés de « contenus » gratuits ? Mais nous ne sommes pas là pour nous apitoyer. Juste pour vous partager notre réalité toute crue à la faveur d’un exercice de transparence intégrale. Après la publication des déclarations d’intérêts des membres de l’équipe permanente, voici celle de nos comptes et de nos grands équilibres.

8 000 abonnés pour atteindre l’équilibre

À la date de rédaction de ce billet (juin 2022), nous disposons de 5 500 abonnés payants. C’est bien, mais encore insuffisant. Il nous en faudrait 8 000 pour être à l’équilibre. De ce fait, nous avons bouclé notre exercice 2021 sur un nouveau déficit (le quatrième consécutif !) de 86 945 euros. C’est mieux qu’en 2020 (- 127 552 euros) mais évidemment préoccupant, même si la croissance de notre chiffre d’affaires demeure soutenue (+ 31 % en 2021). L’enjeu est donc de tenir jusqu’à atteindre le fameux « point mort ». Un horizon de deux ans si nous maintenons le rythme de croissance des abonnements de ces dernières années — qui s’est légèrement ralenti ces derniers mois, en raison, selon notre interprétation, du contrecoup de la campagne de sauvetage et des difficultés économiques rencontrées par une partie de nos lecteurs et lectrices.



Mediacités en 2022, c’est une équipe de 12 permanents, un réseau d’une centaine de pigistes – dont une trentaine de réguliers. Les salaires et charges constituent à elles seules 72,5 % de nos dépenses. Et pourtant, la pyramide des salaires est extrêmement réduite et aucune rémunération ne dépasse 1,8 fois le smic. Le journalisme tel que nous le pratiquons demeure une vocation et en rien un moyen de s’enrichir. L’entreprise ne pourrait pas fonctionner sans de nombreux prestataires (juridique, comptable, financier, commercial, informatique…). Tout cela a bien sûr un coût. À titre d’exemple, nos seuls frais d’avocats s’élèvent à 9 000 euros par an en raison des nombreuses procédures judiciaires en cours.



Les frais généraux sont tirés au plus bas. Notre loyer parisien se limite à 814 euros par mois pour cinq postes de travail (un prix imbattable à Paris !). À Lille, c’est 378 euros pour une taille équivalente ; à Toulouse ou Lyon, 350 euros pour trois postes de travail… Chaque local a été équipé pour l’essentiel avec du mobilier de récupération, ce qui nous convient très bien. Les fondateurs travaillent sur leur ordinateur personnel… et prient pour qu’il résiste à l’usure du temps.

85 % de nos recettes proviennent de vos abonnements

Après cinq ans d’existence, Mediacités n’est donc pas à l’équilibre. En nous lançant, nous espérions y parvenir en trois ans. Que faire ? Faut-il changer notre modèle économique ? Nous ne l’envisageons pas. Notre choix, c’est celui d’un modèle « pur » centré sur les abonnements (ils représentent 85 % de nos recettes).

Le solde est constitué de prestations (revente d’articles à Mediapart et à des bases de données de presse, et collaboration éditoriale avec l’émission politique de France 2). Pourquoi ne pas chercher de publicité ? Parce que cela perturberait le contrat de confiance avec vous et induirait un doute sur notre indépendance. Pourquoi ne pas diversifier davantage nos activités ? Parce que notre valeur ajoutée réside avant tout dans l’enquête, pas dans la conception de sites web ou l’éducation aux médias.

Dès lors, il nous faut trouver, encore et toujours, de l’argent pour tenir. Mediacités a déjà contracté trois emprunts : l’un auprès de l’Institut du financement du cinéma et des industries culturelles (IFCIC) ; l’autre – un Prêt Garanti d’État – auprès de notre banque, le CIC ; et un dernier obtenu il y a quelques jours auprès du Fonds pour une presse libre.

Nous avons aussi réalisé trois levées de fonds par ouverture du capital. À ce jour, 189 actionnaires nous ont rejoints. Soit en direct, dès que l’investissement est supérieur à 5 000 euros ; soit via notre Société des Amis pour tout investissement à partir de 200 euros. Les fondateurs, pour l’essentiel des journalistes, continuent de contrôler 50 % du capital et aucun actionnaire non-fondateur ne dispose de plus de 7 % du capital. La garantie, là encore, de notre indépendance.

En 2021, notre audience n’a cessé de s’élargir. Nous comptons 150 000 visiteurs uniques chaque mois sur notre site ; 44 000 personnes sont abonnées à l’une de nos cinq newsletters. L’an dernier, notre meilleure enquête en termes d’audience– « Massacre à la tronçonneuse sur la colline de Fourvière à Lyon » – a été lue 73 500 fois. La plus lue de toute la jeune histoire de Mediacités – « À Saint-Nazaire, l’eau qu’on croyait si pure polluée aux pesticides » a été consultée 133 000 fois.

Mediacités c’est 872 articles publiés sur l’année 2021 et plus de 3 500 au total. Une grosse enquête représente environ quinze jours de travail pour son auteur ou son autrice. Pour le journal, son coût est de l’ordre de 900 euros (charges comprises) — soit l’équivalent de 15 abonnés mensuels pour entrer dans nos frais. Nous n’y sommes pas ! D’autant moins qu’il s’écoule en moyenne cinq mois (144 jours exactement) entre le premier contact avec Mediacités et le passage à l’acte de l’abonnement. Vous donner envie de nous soutenir prend du temps. Il faut vous convaincre de notre sérieux, de notre indépendance et de l’utilité de notre travail journalistique. Puisse cet exercice de transparence contribuer à vous faire franchir le cap !

