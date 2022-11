Grands Prix du Club de la presse Hauts-de-France : Mediacités doublement à l’honneur

Notre journal en ligne d’investigation vient d’être récompensé par le Club de la Presse des Hauts-de-France pour deux de ses enquêtes. Un bel encouragement alors qu’il nous faut encore engranger plus de 1 200 abonnés d’ici la fin de l’année pour assurer notre pérennité.

Coup double ! Ce mardi 15 novembre, le Club de la presse des Hauts-de-France a honoré deux enquêtes Mediacités lors de la remise de ses Grands Prix 2022. Dans la catégorie « Jeune journaliste » (moins de 30 ans), Brianne Cousin a été choisie pour son article sur le devenir des statues géantes des différentes éditions de Lille3000, la grande manifestation culturelle de la ville qui se tient tous les trois ans. Dans la catégorie « Coup de cœur », c’est Virginie Menvielle qui a été récompensée pour son sujet consacré aux ravages des « Bébés Coca », ces très jeunes enfants à qui on fait boire des sodas sucrés qui détruisent leur dentition. Lors de sa parution, l’article avait été très remarqué et amplement relayé par d’autres médias (France Inter, Europe 1, BFM, CNews, Femme Actuelle, Santé Magazine, Mediapart, etc.).

Comment ne pas se réjouir de voir ainsi notre travail récompensé ? Un plaisir qui prend des airs d’habitude puisque le jury du Club de la presse des Hauts-de-France avait déjà sélectionné des enquêtes Mediacités en 2021 et en 2020 et récompensé respectivement Nicolas Lee pour son difficile reportage consacré à l’odyssée invisible des migrants vietnamiens dans le Calaisis et Simon Henry pour ses révélations sur la pratique occulte du pas-de-porte qui mine le secteur de l’agriculture nordiste.

Depuis sa création, Mediacités a publié plus de 3 000 enquêtes exclusives qui contribuent à affiner notre perception du monde. On ne le répètera jamais assez : la diversité des titres, c’est la meilleure façon d’éviter la pensée monocolore ; le pluralisme de l’info – la bonne, celle qui est dûment vérifiée et hiérarchisée –, c’est le meilleur remède contre la paresse intellectuelle et les fake-news ; l’investigation indépendante, c’est le meilleur rempart contre le storytelling et le politiquement correct qui minent notre société.

Ce métier d’informer, les journalistes titulaires et pigistes de Mediacités le mènent avec conviction, abnégation et beaucoup de sacrifices. Ils ne sont guidés ni par l’appât du gain ni par la recherche d’un éphémère quart d’heure de gloire, seulement par le souci d’accomplir leur travail en toute indépendance afin de vous offrir une info fiable et pertinente. Leur principale préoccupation en ce moment, c’est de pouvoir continuer à le mener à bien. Alors une seule solution : abonnez-vous ! Et faites s’abonner !

L’information a des Grands Prix ; elle a aussi un prix.

Le palmarès complet des Grands prix du Club de la presse des Hauts-de-France est à retrouver ici avec tous les articles en accès libre.