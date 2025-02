Mediacités + Les Surligneurs : un nouveau partenariat pour éclairer le débat public

Bonne nouvelle : parce que les journaux indépendants sont plus forts lorsqu’ils travaillent ensemble, Mediacités noue un nouveau partenariat avec Les Surligneurs, média de référence sur l’analyse juridique de l’actualité.

«On n’a pas de puissants actionnaires, mais on a des idées », pourrait‐on dire, pour parodier les publicitaires des années 1970. Dans un concert médiatique largement dominé par les tonitruantes fanfares de grands groupes détenant, pêle‐mêle, journaux, sites web, radios et télévisions, la voix des médias indépendants peut parfois sembler inaudible. Au risque de les condamner au silence.

A Mediacités, nous en sommes bien conscients. Et c’est la raison pour laquelle, nous tentons, depuis plusieurs années, d’unir la nôtre à celle d’autres organes de presse partageant nos valeurs : le goût de l’enquête et de l’approfondissement, l’attachement à une information sourcée, vérifiée et fiable, la volonté de servir les citoyens en nourrissant le débat public. Le tout, avec un mot d’ordre : indépendants mais pas isolés !

Après Mediapart, La Revue dessinée, la société de production Hikari, les sites d’investigation Splann ! et Disclose, nous sommes heureux de vous annoncer le lancement d’un nouveau partenariat avec Les Surligneurs. Créé en 2017 par un collectif d’enseignants-chercheurs en droit, ce média indépendant est peu à peu devenu un média de référence sur l’analyse juridique de l’actualité.

Sa rédaction, unique en son genre, réunit chercheurs en droit et journalistes. Sa ligne ? Croiser expertise académique et exigence journalistique pour réaliser du “legal checking”. Autrement dit : confronter les déclarations et décisions politiques aux textes de loi, aux décisions de justice, aux faits. Le tout pour donner aux citoyens les clés de compréhension du débat public. On vous laisse aller les découvrir.

Enquêtes et expertises

Vous l’aurez compris : il ne nous a pas été difficile de nous retrouver sur des valeurs communes. Concrètement, alors que Les Surligneurs lancent ce mois‐ci leur offre d’adhésion, leurs abonnés pourront lire régulièrement certaines des enquêtes locales précédemment publiées par Mediacités. Grâce aux universitaires, avocats et experts juridiques contribuant aux Surligneurs, les lecteurs de Mediacités pourront, quant à eux, bénéficier d’analyses encore plus pointues et, alors que se profilent les élections municipales 2026, voir la parole des élus et des candidats confrontée à la réalité du droit et des faits.

Bref, c’est une addition des savoirs‐faire que nous vous proposons avec ce partenariat. Au service des citoyens, de l’information d’intérêt général et du débat public ! Et pour renforcer encore la voix des médias indépendants.