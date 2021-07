Conditionner les subventions aux clubs sportifs au respect de la laïcité et au refus du communautarisme, à la lutte contre l’homophobie, à l’égalité filles/garçons et à l’accueil des personnes handicapées

Pendant sa campagne électorale, le maire LR de Toulouse Jean-Luc Moudenc a promis de conditionner les subventions municipales aux clubs sportifs au respect de la laïcité, au refus du communautarisme, à la lutte contre l'homophobie, à l'égalité filles/garçons et à l'accueil des personnes en situation de handicap . Une première étape de cette mesure vient d'être annoncée.Lors d’une conférence de presse sur la radicalisation dans le sport, le 22 juin 2021, Laurence Arribagé, l'adjointe aux sports, a annoncé que toutes les associations sportives toulousaines subventionnées par la mairie ou utilisatrices d’équipements publics devront signer « une charte de partage et de promotion des valeurs de la République ». Ce document, dont le contenu n'est pas encore connu, devra être promu et respecté par les clubs s’ils ne veulent pas faire l’objet de sanctions. « La mairie pourra appliquer des malus sur les subventions pour les clubs qui ne respecteraient pas l’égalité homme-femme par exemple », a prévenu l’adjointe aux sports.Cette charte fera partie des nouveaux critères d’attribution des subventions qui doivent être débattus en septembre lors d’une « agora du sport » rassemblant tous les acteurs du milieu à Toulouse. D'après Laurence Arribagé, ces critères pourront s’appliquer à la « rentrée 2022-2023 ». Rendez-vous en 2024 pour faire le point sur la mise en œuvre et les résultats de cette nouvelle politique.