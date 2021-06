Lancement de l’ambition « Territoire zéro-chômeur »

« Personne n’est inemployable, tout le monde dispose de savoir-faire, ce n’est pas le travail qui manque. » C’est sur ces trois principes que repose le projet TZCLD (territoire zéro chômeur de longue durée), auquel a adhéré la ville de Nantes lors du conseil municipal du 25 juin. L’objectif ? Recruter, pendant cinq ans, des demandeurs d’emploi en contrat à durée indéterminée (CDI), au sein « d’entreprises à but d’emploi » (EBE).Imaginée par cinq associations, dont ATD Quart Monde et Emmaüs France, l’expérimentation a débuté en 2016 en France, avec dix territoires sélectionnés, et un total de 1 000 emplois créés.En adhérant à l’association à hauteur de 500 euros par an, la Ville de Nantes sera reconnue comme un territoire souhaitant s’impliquer dans la démarche, et bénéficiera de ressources et d’un accompagnement à l’ancrage du dispositif sur le territoire. Un dispositif dont le bilan reste encore contrasté comme Mediacités l’avait documenté à Villeurbanne , près de Lyon. Depuis 2017, l’initiative y est testée dans le quartier Saint-Jean et la franche réussite sur le plan humain demeure en revanche fragile et incertaine sur le plan financier.

