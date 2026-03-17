Nantes : qui de Johanna Rolland ou Foulques Chombart de Lauwe est arrivé en tête dans votre bureau de vote ?

Liste arrivée en tête, abstention, scores de la liste de la maire de Nantes, du candidat de la droite ou de LFI... Bureau de vote par bureau de vote, retrouvez l'ensemble des résultats du premier tour de l'élection municipale à Nantes grâce à nos cartes interactives.

Retrouvez les résultats du premier tour des municipales 2026 à Nantes, bureau de vote par bureau de vote, grâce aux cartes interactives de Mediacités.

Moins de 2000 voix d’écart… Au soir du premier tour de l’élection municipale à Nantes, voilà ce qui séparait la maire (PS) sortante de Nantes, Johanna Rolland, de son concurrent (LR), Foulques Chombart de Lauwe. 1784 voix, très exactement, qui font un écart de 1,4 points entre les 35,2% atteints par la première et les 33,8% réussis par le second. Pour mémoire, en 2020, la socialiste devançait sa poursuivante immédiate, Laurence Garnier (LR) de 11,4 points. Et de 10,3 points six ans plus tôt en 2014. 

L’écart s’est considérablement resserré, donc. Et explique que Johanna Rolland se soit résolue lundi soir à accepter la fusion « technique » de sa liste avec celle du candidat insoumis, William Aucant. D’autant que, contrairement aux deux précédents scrutins, elle ne disposait pas de réserves de voix écologistes, partis avec elle dès le premier tour cette année.

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Publié le

Temps de lecture : 3 minutes

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Par Benjamin Peyrel

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