Nantes : qui de Johanna Rolland ou Foulques Chombart de Lauwe a remporté l’élection près de chez vous

Bureau de vote par bureau de vote, retrouvez l'ensemble des résultats du second tour de l'élection municipale 2026 à Nantes grâce à notre carte interactive. Et découvrez cinq cartes pour comprendre la victoire de Johanna Rolland.

Johanna Rolland, Foulques Chombart de Lauwe et les résultats du second tour des élections municipales nantaises. Montage : Anouck Fily / Mediacités.

Elle s’est fait peur, mais Johanna Rolland a fini par creuser (un peu) l’écart au second tour. Dimanche 22 mars, au soir du second tour de l’élection municipale, 5 421 voix séparent finalement la maire (PS) sortante de celui qui voulait l’éjecter de son fauteuil. C’est 3 637 de plus qu’au premier tour, quand elle ne devançait le candidat LR, Foulques Chombart de Lauwe, que de 1 784 voix. 

Il faut dire qu’entre les deux tours, la socialiste a tout tenté : une « fusion technique » avec la liste LFI, menée par William Aucant au premier tour (11,2% des voix), et une dramatisation de la campagne, censée mobiliser les abstentionnistes. Résultat, d’un dimanche à l’autre, la socialiste a enregistré un gain de 22 045 voix, contre 18 408 à son adversaire. 

Comme à l’issue du premier tour, Mediacités publie la carte interactive des résultats, bureau de vote par bureau de vote. Plus la couleur d’un bureau est prononcée, plus le pourcentage de voix du candidat arrivé en tête est élevé.

Les résultats du second tour des élections municipales 2026 à Nantes

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Pas de bouleversement de la géographie électorale 
En matière de géographie électorale, ce second tour n’a rien bouleversé. 

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Publié le

Temps de lecture : 4 minutes

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Par Benjamin Peyrel

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