22h50. Les résultats s’affichent sur France 3 Occitanie : Anne Stambach-Terrenoir est élue avec un score de 52,9%, François Piquemal (4e circonscription) l’emporte avec 59,3% face à Marie-Claire Constans. Ce dernier, qui était en direct sur le plateau de la chaîne de télévision régionale, vient de faire son entrée au Winger, accueilli tel une star sous les applaudissements. « C’est une victoire collective d’abord, pour toutes et tous les militants qui depuis des mois ont fait cette campagne marathon, d’abord dans le cadre des présidentielles ensuite des législatives. Ca montre aussi qu’il fallait une mobilisation massive des militants, qu’avec un travail de terrain, de porte-à-porte, on peut avoir des victoires collectives. Moi je suis le candidat, c’est moi qui suis député, mais je n’aurais rien fait s’il n’y avait pas eu derrière moi des centaines de militants qui avaient battu le terrain, et c’est avant tout leur victoire (…) » Et de poursuivre, concentré : « On est évidemment déçus de ne pas avoir la majorité à l’Assemblée, mais il y a aujourd’hui une vague qui s’appelle la Nupes et l’union de la gauche, qui est le début de la construction de futures victoires électorales.»

22h15. « Yes, la circo est chez nous ! », s’exclame Marc Péré, le maire de l’Union, après avoir consulté sur son téléphone, entouré de plusieurs militants, les derniers chiffres pour la 2e circonscription, où Anne Stambach-Terrenoir est désormais quasiment sûre de l’emporter face au député sortant Jean-Luc Lagleize. 64% des bulletins ont été dépouillés et la candidate Nupes est à 52 % contre 48 % pour son opposant. « Il ne reste que des bulletins toulousains, donc c’est a priori gagné. Je suis heureuse, j’ai encore du mal à réaliser. Mais on s’est battu, et si on s’est battu comme ça, c’est parce qu’on avait une réponse sur le terrain. Les gens ne veulent plus de casse sociale, d’inaction climatique. On va avoir un groupe fort à l’Assemblée pour porter notre projet », réagit la future députée.

22h10. Après avoir viré en tête dans une circonscription traditionnellement ancrée à droite, la candidate Nupes Agathe Roby s’incline face à la candidate sortante Corinne Vignon. « Nous allons pouvoir bâtir sur ce qui a été construit », se console Frédéric Borras. La candidate malheureuse regarde quant à elle les résultats départementaux et nationaux. « La gauche et les écolo ont réussi à reprendre la Haute-Garonne. Ferrand, Castaner, Montchalin, plusieurs ministères ont été éjectés. Nous avons de bonnes nouvelles pour faire la fête », apprécie-t-elle.

22h. Après son père et son grand-père, Pierre Baudis aurait pu entrer à son tour ce soir dans l’histoire politique toulousaine et nationale. Cela ne sera pas le cas. Dans la première circonscription, son adversaire Hadrien Clouet l’emporte nettement, avec 53 % des voix. « La circonscription a tourné la page Baudis. Un nom ne fait pas un programme. Il a payé les attaques personnelles de la dernière semaine. En un sens, il nous a aidé. Quand on fait une campagne de caniveau, le risque, c’est d’y rester », tacle le nouveau député élu. « Nous avons vu beaucoup de désarroi dans cette circonscription, beaucoup de disparités et d’inégalité. Notre candidature n’a pas fait l’effet repoussoir chez les gens de l’aéro, comme l’espérait nos adversaires », renchérit Aline Combres, sa suppléante. « Nous n’avons pas atteint l’objectif Matignon, mais nous avons réussi à ressusciter la gauche dans de nombreuses circonscriptions et à envoyer à l’assemblée tous les courants de la gauche», se félicite encore Hadrien Clouet.

21h35. La députée sortante Sandrine Mörch prend acte de sa défaite annoncée, et se dit « atterrée par les résultats nationaux plus que par mon propre sort. 89 députés RN c’est dramatique, sachant que j’ai travaillé sur la loi Asile immigration, la grand pauvreté… Je ne comprends pas mon pays », lâche la députée Ensemble. Quant à son sort personnel ? «Dans un fief de gauche, c’était difficile d’être réélue. Mais je préfère encore que ce soit une Verte comme Christine Arrighi, qui a l’air d’être une femme posée, concrète, constructive… D’ailleurs, je veux bien lui refiler tous mes dossiers pour qu’il y ait une continuité. Ce qui me fait deuil, c’est de laisser en plan tout ce que je n’ai pas fini. Je ne suis pas arrivée en cinq ans jusqu’à un projet de loi, une circulaire…Et là, une camionnette va venir charger mes 40 cartons pour les rapatrier à Toulouse. Mais je ne laisserai pas tomber. Je vais sans doute redevenir journaliste et je vais essayer de faire des documentaires pour expliquer les rouages de l’Aide sociale à l’enfance, les causes de la délinquance.» La politique ne lui manquera pas, assure t-elle, une pointe d’amertume dans la voix. « C’est trop de perte de temps dans la comédie humaine, trop de simagrées à l’Assemblée. Mais c’est aussi un peu de pouvoir pour faire avancer les choses, que je perds ce soir. Je suis satisfaite par exemple de ce que j’ai réussi à co-construire avec le Préfet au sujet des bidonvilles et des expulsions. »

21h15. Les résultats définitifs ne sont pas encore connus, mais dans la 9e circonscription, Christine Arrighi savoure déjà sa victoire, face à la députée sortante Sandrine Mörch (Ensemble). « Je suis à 53 % en dehors de Toulouse, vers Portet-sur-Garonne par exemple, alors que c’était la zone qui m’était la moins favorable. J’étais en tête à Toulouse au premier tour. Sauf catastrophe industrielle, le dépouillement devrait améliorer encore mon résultat, analyse l’écologiste. C’est une victoire collective et le fruit d’un militantisme assidu sur le terrain. Cela montre que le rassemblement est toujours payant. » « Jean-Luc Mélenchon à Matignon, c’était moins un objectif qu’une ambition qui reste valable pour la suite. Ce résultat est un premier pas vers les prochaines échéances. Il faut maintenir notre rassemblement pour les élections européennes en 2024 et les municipales en 2026. »

20h45. L’attente est fébrile. Dans l’arrière salle du Winger, Frédéric Borras, directeur de campagne pour la Nupes en Haute-Garonne, serre dans ses bras la candidate dont il a dirigé spécifiquement la campagne, Agathe Roby (3e circonscription). Comme pour se donner du courage. « C’est gagné pour Joël Aviragnet dans la 8, et c’est a priori perdu pour Sylvie Espagnolle dans la 5. Par contre, c’est plutôt bien parti pour la 6 et la 9. On résiste bien aussi dans la 1 (Hadrien Clouet face à Pierre Baudis NDLR); et même si on n’a pas encore d’éléments pour la 4, exclusivement toulousaine, François Piquemal est bien placé pour l’emporter », détaille Frédéric Borras, d’après les éléments qu’il a glanés de la Préfecture. Le mystère reste entier pour les 2e et 3e circonscriptions, en revanche, selon le directeur de campagne de la Nupes.

20h. Après un décompte entonné par les sympathisants Nupes, les premiers résultats s’affichent sur les écrans du bistrot branchés sur France 3. Quelques cris de joie, mais pas de triomphe, et pour cause, la majorité présidentielle gagnerait 224 sièges, contre 149 pour la Nupes, 89 pour le RN, 78 pour LR-UDI, 12 autres et 4 divers centre. « C’est un camouflet pour Emmanuel Macron. C’est la première fois qu’un président fait un si petit score aux élections législatives suivant son élection », réagit à chaud Agathe Roby, candidate LFI-Nupes dans la 3e circonscription. L’échec de Jean-Luc Mélenchon à remporter Matignon ? « Il faut attendre les résultats dans les grandes villes, évacue-t-elle dans un soupir. Avec une majorité relative, Emmanuel Macron va avoir de la difficulté à mener son programme d’inaction climatique. Il aura des députés à gauche pour ne pas lui laisser les coudées franches. »

19h. La participation est en hausse en Haute-Garonne. À midi, 22,84 % des électeurs s’étaient déplacés, contre 20,25 % la semaine dernière au premier tour et 21,77 % au second tour en 2017. La mobilisation des électeurs et électrices s’est confirmée dans la journée. En fin d’après-midi, elle s’élevait à 46,07, contre 42,59 % au premier tour, dimanche 12 juin, et 43,60 % au second tour en 2017.

Au niveau national, le taux de participation à 17h en métropole atteint 38,1 %. C’est 2,8 points de plus qu’au second tour en 2017, mais 1,3 point de moins qu’au premier tour de la semaine passée.

18h45. C’est parti pour la seconde soirée électorale de ces législatives 2022. Une fois encore, depuis le QG toulousain de la Nouvelle Union populaire écologique et sociale, puisque la coalition de gauche est la seule à organiser une soirée électorale ouverte aux médias.

On rappelle les enjeux en Haute-Garonne : dix circonscriptions à remporter ou à perdre pour 20 candidats :

1 ère circonscription : Hadrien Clouet (Nupes) / Pierre Baudis (Ensemble)

2 e circonscription : Anne Stambach-Terenoir (Nupes) / Jean-Luc Lagleize (Ensemble)

circonscription : (Nupes) / Pierre Baudis (Ensemble) 2 circonscription : (Nupes) / Jean-Luc Lagleize (Ensemble) 3 e circonscription : Agathe Roby (Nupes) / Corinne Vignon (Ensemble)

circonscription : Agathe Roby (Nupes) / (Ensemble) 4 e circonscription : François Piquemal (Nupes)/ Marie-Claire Constans (Ensemble)

circonscription : (Nupes)/ Marie-Claire Constans (Ensemble) 5 e circonscription : Jean-François Portarrieu (Ensemble) / Sylvie Espagnolle (Nupes)

circonscription : (Ensemble) / Sylvie Espagnolle (Nupes) 6 e circonscription : Monique Iborra (Ensemble) / Fabien Jouvé (Nupes)

circonscription : (Ensemble) / Fabien Jouvé (Nupes) 7 e circonscription : Christophe Bex (Nupes) / Elisabeth Toutut-Picard (Ensemble)

circonscription : Christophe Bex (Nupes) / Elisabeth Toutut-Picard (Ensemble) 8 e circonscription : Joël Aviragnet (Nupes) / Loïc Delchard (RN)

circonscription : (Nupes) / Loïc Delchard (RN) 9 e circonscription : Christine Arrighi (Nupes) / Sandrine Mörch (Ensemble)

circonscription : (Nupes) / Sandrine Mörch (Ensemble) 10e circonscription : Alice Assier (Nupes)/ Dominique Faure (Ensemble)



Si vous souhaitez nous adresser des documents en passant par une plateforme sécurisée et anonymisée, rendez-vous sur pals.mediacites.fr