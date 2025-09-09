Scanners à l’entrée des lycées d’Auvergne‐Rhône‐Alpes : « Ça ne détecte pas que les métaux… »

Mordant, décalé et toujours drôle. Chaque semaine, la dessinatrice Twister pose son regard sur une publication de Mediacités. Cette fois-ci : notre décryptage de l'expérimentation, de la région Auvergne-Rhône-Alpes, de scanners corporels - comme ceux des aéroports - à l'entrée d'un lycée.

Peut‐être certains lycéens ont‐ils eu l’impression, l’espace d’un instant, qu’ils allaient embarquer à bord d’un Airbus ou d’un Boeing ? Loupé ! Le lundi 1er septembre dernier, jour de la rentrée, la région Auvergne‐Rhône‐Alpes, qui compte la gestion des lycées dans ses compétences, avait installé des scanners corporels, comme ceux qu’on trouve dans les aéroports donc, à l’entrée du lycée Charles Mérieux, dans le 7e arrondissement de Lyon.

Une expérimentation, puisque la loi ne permet pas (pour le moment ?) l’installation de ce genre de dispositif à l’entrée des établissements scolaires. « Une démonstration », vante même la Région dans un communiqué, au nom de l’élimination de « toute menace potentielle ». Un coup de com’ enfin à la portée très politique, comme nous vous l’expliquions la semaine dernière. En attendant que la collectivité, présidée jusqu’à l’an dernier par Laurent Wauquiez, teste sur les lycéens la vidéosurveillance algorithmique et des détecteurs à ondes millimétriques : c’est l’ambition qu’affiche désormais la collectivité…

