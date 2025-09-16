Pass’Région pour les lycéens : « Bienvenue en république populaire d’Auvergne‐Rhône‐Alpes »

Mordant, décalé et toujours drôle. Chaque semaine, la dessinatrice Twister pose son regard sur une publication de Mediacités. Cette fois-ci : notre enquête sur les avantages très singuliers du « Pass’Région » d'Auvergne-Rhône-Alpes, dispositif destiné aux lycéens pour offrir (initialement) la gratuité des manuels scolaires et des sorties culturelles.

(cliquez sur le dessin pour l’afficher en grand)

Ne l’appelez plus « Pass’Région » mais « PASS’Région jeunes ». A l’occasion du ripolinage du dispositif, en cette rentrée 2025, Mediacités s’est penché sur la petite « carte bleue » que le conseil régional d’Auvergne‐Rhône‐Alpes distribue aux lycéens de son territoire pour pouvoir bénéficier de la gratuité des manuels scolaires. Première spécificité : le précieux sésame n’est délivré que contre la signature d’une « charte des droits et devoirs ». Celle‐ci proscrit les « comportements inciviques » et suppose que les chefs d’établissement adhèrent à un principe de délation. Elle s’apparente surtout à une opération d’affichage politique de la majorité Wauquiez‐Pannekoucke (Fabrice Pannekoucke a remplacé Laurent Wauquiez à la présidence de la Région l’an passé) comme vous avez pu le lire dans notre article.

Depuis 2023, en plus de réductions dans les musées ou les cinémas, le « Pass’Région » bleu clair offre 30 euros aux lycéens qui souhaitent passer le permis de chasse et 30 euros également pour l’achat d’une carte de pêche annuelle. « Avec tout l’argent qui tombe déjà dans les poches des chasseurs grâce à la Région, on croit rêver ! », s’offusque un conseiller régional d’opposition dans notre article.

Chasse, pêche, culture et délation : retrouvez ci‐dessous notre enquête sur le « PASS’Région jeunes » qui a inspiré Twister.

