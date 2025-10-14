Ligne aérienne Le Puy‐Orly : les places de l’argent public

Mordant, décalé et toujours drôle. Chaque semaine, la dessinatrice Twister pose son regard sur une publication de Mediacités. Cette fois-ci : nos révélations sur la rallonge financière accordée par la région Auvergne-Rhône-Alpes à la ligne aérienne entre Paris Orly et Le Puy-en-Velay, fief d'un certain Laurent Wauquiez.

Ce n’était encore pas assez… Après avoir doublé son financement de la ligne aérienne entre Le Puy‐en‐Velay et l’aéroport d’Orly pour le porter à 1 million d’euros – comme l’avait révélé Mediacités en avril dernier – la région Auvergne‐Rhône‐Alpes vient d’accorder une rallonge de 200 000 euros à cette liaison ultra déficitaire, comme vous avez pu le découvrir dans nos pages la semaine dernière.

Problème, du point de vue des contribuables : les vols entre la capitale et la préfecture de Haute‐Loire, terre électorale de l’ancien président de la Région Laurent Wauquiez, ne comptaient, l’an passé, que 5 passagers en moyenne pour des « coucous » pouvant en transporter 19. Dans un rapport de 2022, la Chambre régionale des comptes préconisait simplement de mettre fin à cette liaison commerciale et à sa gabegie d’argent public.

