Médaille aux forces de l’ordre retoquée : l’obsession sécuritaire de Laurent Wauquiez

Mordant, décalé et toujours drôle. Chaque semaine, la dessinatrice Twister pose son regard sur une publication de Mediacités. Cette fois-ci : nos révélations sur l'échec du projet de médaille régionale, défendu par l'ancien président d'Auvergne-Rhône-Alpes, pour les policiers, gendarmes et sapeurs-pompiers.

Il n’était déjà plus (officiellement) président de la région Auvergne‐Rhône‐Alpes, mais en octobre 2024, en séance plénière, le « conseiller spécial » Laurent Wauquiez avait lui‐même pris la parole pour défendre un projet qui lui tenait à cœur : la création d’une médaille régionale « de la reconnaissance » destinée à « saluer le courage et le mérite des forces de sécurité et de secours, en première ligne face à l’intensification de la violence ». Ses opposants avaient alors déploré que les enseignants ou les soignants ne soient pas aussi concernés par une telle distinction.

Un an plus tard, que sont ces futures breloques devenues ? Comme Mediacités l’a révélé la semaine dernière, le projet de Laurent Wauquiez a été retoqué par la grande chancellerie de la Légion d’honneur, qui, en France, doit donner son feu vert pour toute création de nouvelle décoration. Or, « la création par des personnes physiques ou morales autres que l’Etat de décorations ou insignes honorifiques ressemblant à des décorations nationales conférées par l’Etat est interdite », nous a rappelé la vénérable institution, qui souligne aussi que la loi « interdit toute délégation de compétences de l’Etat à la Région dans les domaines de la sécurité publique et des décorations ». En d’autres termes, la médaille « de la reconnaissance » de la région Auvergne‐Rhône‐Alpes aura vécu le temps d’un coup de com’…

