Enseignement privé dans l’académie de Lyon : contrôles à pile ou face

Mordant, décalé et toujours drôle. Chaque semaine, la dessinatrice Twister pose son regard sur une publication de Mediacités. Cette fois-ci : nos révélations sur la quasi-absence de contrôles par le rectorat de Lyon des établissements privés sous contrat, en 2023 et 2024.

(cliquez sur le dessin pour l’afficher en grand)

Zéro + zéro = ? Au terme de fastidieuses relances et démarches – que nous vous avons détaillées dans notre article – Mediacités a réussi à obtenir la réponse à la question toute simple que nous avions adressée au rectorat de Lyon dès décembre 2024 : combien de contrôles les services de l’Education nationale ont‐ils menés dans les établissements privés sous contrat de l’académie ? A l’heure du scandale Bétharram, l’interrogation semble plus que légitime.

Résultat ? Selon les informations que nous avons obtenues, aucun des 468 écoles, collèges et lycées concernés du territoire n’a été contrôlé au cours des années 2023 et 2024. Aucun, à l’exception de l’établissement musulman Al‐Kindi de Décines‐Charpieu, qui, comme Mediacités l’avait documenté dans de précédentes enquêtes, a fait l’objet d’un traitement tout particulier.

Retrouvez ci‐dessous l’enquête qui a inspiré Twister.

