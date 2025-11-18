Municipales à Lyon : lettres rouges contre lettres vertes

Mordant, décalé et toujours drôle. Chaque semaine, la dessinatrice Twister pose son regard sur une publication de Mediacités. Cette fois-ci : notre portrait de la candidate insoumise Anaïs Belouassa-Cherifi à la mairie de Lyon.

« ABC » contre « JMA » ? Le 6 novembre dernier, la députée insoumise Anaïs Belouassa‐Cherifi est entrée en campagne en ciblant l’homme d’affaires Jean‐Michel Aulas, candidat de la droite et des macronistes à la mairie de Lyon. Au risque, pour les écologistes, de s’inviter dans le duel annoncé entre Grégory Doucet et l’ex‐patron de l’Olympique lyonnais ? Pour le moment, dans le camp du maire sortant, à défaut d’avoir réussi à forger une union de la gauche pour le premier tour, on philosophe (« C’est la vie démocratique… ») et on croise les doigts : La France insoumise et sa championne se rallieront entre les deux tours.

Sauf que… Comme Mediacités vous l’a raconté la semaine dernière dans un portrait au long cours d’Anaïs Belouassa‐Cherifi, la trentenaire n’a pas l’intention de s’en tenir à une candidature de témoignage. Porté par ses bons scores aux derniers scrutins dans les urnes lyonnaises (17,2 % aux élections européennes de 2024), le parti de Jean‐Luc Mélenchon revendique son droit à l’autonomie, alors même qu’il a participé à la majorité sortante. Et même un peu plus ? « On peut inverser le rapport de force à gauche », soutient, en forme de défi, Anaïs Belouassa‐Cherifi dans notre article.

Retrouvez ci‐dessous le portrait qui a inspiré Twister.

