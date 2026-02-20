Mort de Quentin Deranque : minute de silence alternative

Chaque semaine, la dessinatrice Twister pose son regard sur une publication de Mediacités ou une autre actualité lyonnaise. Cette fois-ci : le séisme politique déclenché par la mort du militant d'ultradroite Quentin Deranque.

La mort du militant identitaire Quentin Deranque, après son agression, jeudi 12 février, à proximité de Sciences Po Lyon, où il avait accompagné des manifestantes du groupuscule d'extrême droite Nemesis, a déclenché une tempête médiatique et politique dont les secousses ne sont pas terminées. Ce jeudi 19 février, le procureur de la République de Lyon a requis la mise en examen de sept personnes dans le cadre d'une enquête pour « homicide volontaire », « violences aggravées » et « association de malfaiteurs ». Trois d'entre eux « déclarent avoir fait partie ou être proches de la mouvance d’ultragauche », a précisé le représentant du parquet. Parmi les suspects figure un assistant parlementaire du député LFI Raphaël Arnault, Jack-Elie Favrot, mis en examen pour complicité des chefs d'accusation.

Alors que ce samedi, nombre de groupuscules d’ultradroite de toute la France s’apprête à se réunir à Lyon pour une marche en hommage à Quentien Deranque, plus tôt dans la semaine, le 17 février, à la demande du député d’extrême droite Eric Ciotti (groupe UDR), l’Assemblée nationale a observé une minute de silence en mémoire du jeune homme. C’est sur ce moment particulier que revient notre dessinatrice Twister.

