Election municipale à Lyon : Jean‐Michel Aulas (a)battu

Mordant, décalé et toujours drôle. Chaque semaine, la dessinatrice Twister pose son regard sur une publication de Mediacités ou une autre actualité locale. Cette fois-ci, retour sur l'issue de l'élection municipale à Lyon.

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Il s’en est fallu de 2 762 voix. Ce dimanche 22 mars, après des mois et des mois de sondages qui le donnaient archi‐favori, Jean‐Michel Aulas a perdu « une élection imperdable », comme le titrent nos confrères du Progrès. L’ancien président de l’Olympique lyonnais à la notoriété écrasante, qui avait réussi à constituer derrière lui un vaste attelage de partis (de Les Républicains à Renaissance, en passant par le Parti animaliste), perd son duel face à l’écologiste Grégory Doucet dans la course à l’hôtel de ville de Lyon : 49,3 % des suffrages contre 50,7 % pour le maire sortant et réélu. Refusant la défaite et au risque de passer pour un mauvais perdant, l’homme d’affaires a annoncé qu’il déposerait un recours.

Communication erratique, programme flou, débat laborieux, promesses déroutantes (comme ce fameux tunnel sous Fourvière)… En fin de semaine dernière, dans l’entre‐deux‐tours, Mediacités revenait déjà sur cette campagne de « JMA » qui a viré au fiasco :

Retrouvez aussi ci‐dessous notre analyse sur les résultats du second tour élections municipales et métropolitaines à Lyon :

Chaque semaine, Twister pose son regard sur un article précédemment publié dans les pages de Mediacités Lyon ou sur une autre actualité locale. Pour découvrir l’humour et le coup de crayon de notre talentueuse dessinatrice, faites donc un tour sur son site ou sur son compte Instagram.