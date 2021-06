Où est allé l’argent de la région Auvergne-Rhône-Alpes pendant le mandat Wauquiez ?

Question de Pierre, de Francheville, à Mediacités : « On entend beaucoup Laurent Wauquiez sur le thème de la sécurité. Mais est-ce le premier poste de dépenses de la région Auvergne-Rhône-Alpes ? »

En effet, Laurent Wauquiez a érigé la sécurité en priorité des priorités, alors même que cette compétence n’est pas du ressort de la région [lire à ce propos notre précédent article]. En toute logique, les dépenses liées à la sécurité sont loin d’être les principales de la collectivité. Pour vous répondre plus précisément, nous avons épluché les quelque 6 659 pages des différents comptes administratifs de la région Auvergne-Rhône-Alpes depuis 2016 (oui, on aime parfois se faire du mal à Mediacités…).

Nous avons identifié dix domaines, détaillés dans ces documents, dont deux grands gagnants : les transports et l’enseignement. Jusque-là, rien d’étonnant : les TER (Trains express régionaux) et les lycées sont les deux gros morceaux de la gestion d’une région. Vient ensuite la formation professionnelle, malgré une réduction drastique des dépenses dans ce domaine pendant le mandat Wauquiez. En queue de peloton : la santé et l’action sociale. Crise sanitaire oblige, les subsides de la collectivité consacrés à ces deux champs d’action ont toutefois été multipliés par dix en 2020 [lire plus bas].

Six milliards d'euros pour les transports

De 2016 à 2020, la région Auvergne-Rhône-Alpes a consacré 6 milliards d’euros aux transports - grands oubliés du débat électoral. Le montant qui leur était alloué n’était pourtant pas beaucoup plus élevé que celui destiné à l’enseignement au début du mandat, en 2016 [voir notre graphique ci-dessous]. C’était sans compter sur la loi portant sur la Nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe). Avant septembre 2017, les départements se chargeaient de financer les transports interurbains et scolaires. Depuis, les régions ont repris le flambeau. En 2018, ils représentaient même 44% des dépenses de la collectivité allouées aux moyens de transports.

Le reste de l’enveloppe a été répartie entre les infrastructures ferroviaires, les subventions aux autres collectivités, les transports aériens ou encore la fameuse sécurité ! Comme Mediacités l’a abordé dans un précédent article, la majorité de Laurent Wauquiez a financé l’installation de caméras de vidéosurveillance dans les gares pour un montant qui n’est en rien comparable avec les autres dépenses. En 2020, 6 millions d’euros ont été consacrés à leur déploiement... soit 0,45% du budget transports.

100 millions d'euros contre le Covid-19

Si 2020 a été synonyme d’une utilisation moindre des TER, conséquence de la généralisation du télétravail, et donc d’une baisse des dépenses liées, elle a vu le budget consacré à la santé bondir. Un « fois dix » par rapport à 2019. Au début de son mandat, Laurent Wauquiez avait promis de faire d’Auvergne-Rhône-Alpes « la première région de France contre la désertification médicale ». Pour autant, les dépenses liées au domaine de la santé sont restées très marginales jusqu'à l'an dernier dans le budget total de la collectivité. Les moyens financiers mobilisés par la région pour lutter contre la pandémie de Covid-19 (masques, campagne de tests…) s’élèvent à plus de 100 millions d’euros.

Pour en revenir à votre question de départ, Pierre, les comptes administratifs ne compilent pas les dépenses de sécurité à part. Les fameux portiques à l'entrée des lycées, tant vantés par Laurent Wauquiez, relèvent de l'enveloppe enseignement, les caméras dans les gares, mentionnées plus haut, de celle des transports. Mais une chose est sûre, malgré les discours des candidats, le thème central de ces élections régionales 2021 est loin d'être le plus important dans le budget de la collectivité.

