Coronavirus : avec le confinement, la pollution diminue‐t‐elle à Nantes ?

Cet article fait partie de notre rubrique dédiée Nos villes à l’heure du coronavirus Découvrir notre rubrique

Question d’Isabelle : En cette période de confinement et de baisse d’activité, on a pu observer une baisse de la pollution dans les diverses régions du monde touchées. Pouvons‐nous en dire de même en France et à Nantes particulièrement ?

Bonjour,

Comme vous l’avez fait remarquer, les mesures de confinement liées à la pandémie du Covid‐19, ont donné lieu à une baisse de la pollution dans les pays les plus touchés, comme par exemple en Chine. Indéniablement, la baisse d’activité liée aux mesures sanitaires contribue à ce phénomène. C’est le cas également en France où la qualité de l’air s’améliore à mesure que le confinement perdure.L’association Air Pays de la Loire, qui surveille la qualité de l’air dans la région a publié, le 23 mars, ses premières mesures après une semaine de confinement.

On y observe notamment une forte baisse de la présence de dioxyde d’Azote sur le poste de mesure du boulevard Victor Hugo à Nantes, point où la pollution de l’air liée est la circulation y est d’ordinaire très forte. « Ici, la baisse de circulation impacte directement la présence du dioxyde d’azote dans l’air, une molécule impactant directement la santé des gens typique du transport routier », explique Marion Guiter, ingénieure d’études à Air Pays de la Loire. Pour autant, la présence de dioxyde d’Azote ne baisse pas quand il est mesuré près de stations volontairement placées loin des axes de communications mais toujours dans la ville.

[#Covid_19]En lien avec la baisse du trafic automobile, nous mesurons à Nantes une↘️des niveaux de dioxyde d’azote sur le site situé bd Victor Hugo. Les niveaux se rapprochent de ceux de sites de « fond urbain », + éloignés des voies de circulation #restezalamaison #pollutionair pic.twitter.com/6mn9ThKvQd — Air Pays de la Loire (@airpl_org) March 23, 2020



Si la diminution du trafic routier semble directement influer sur la qualité de l’air, Air Pays de la Loire nuance toutefois ses données. Les particules fines, quant à elles, ont été mesurées à la hausse pendant cette première semaine de confinement. « La météo très clémente durant cette période n’a pas du tout aidé à la dispersion des particules fines », prévient Marion Guiter, ingénieure d’étude à l’association. Le beau temps provoqué par l’anticyclone, n’a fait que retenir ces molécules créant des « conditions typiques d’un épisode de pollution ».

Attention à la qualité de l’air domestique

Toujours selon Air Pays de la Loire, s’ajoutent à cela l’activité agricole intensifiée par les bonnes conditions météorologiques ainsi que des masses d’air venant d’Afrique ayant apporté des poussières du Sahara. Mais pas seulement. Les mesures de confinement ont, paradoxalement, pu intensifier ce phénomène comme l’explique Marion Guiter : « Quand on est plus chez soi, on chauffe plus par exemple, ce qui a également une incidence sur la qualité de l’air. » De petits effets néfastes qui, malgré tout, restent contenus par la baisse d’activité générale qu’entraînent les mesures sanitaires prises par le gouvernement.

Une autre réserve néanmoins : cette période de confinement peut, plus qu’à l’accoutumée, inciter à se lancer dans de grands travaux de nettoyage ou de bricolage. Qui peuvent nuire à la qualité de l’air… à l’intérieur du domicile. Air Pays de la Loire met notamment en garde sur l’utilisation des produits ménagers : « Il faut bien penser à aérer son domicile, au moins deux fois par jour, afin d’éviter toute pollution de l’air intérieur. » Pensez‑y quand, par ennui, vous repeindrez tous vos murs !

Romain Bizeul

Si vous souhaitez nous adresser des documents en passant par une plateforme sécurisée et anonymisée, rendez‐vous sur pals.mediacites.fr