Les folies du Racing Club de Lens

Le foot rend fou et le Racing Club de Lens plus encore. C’est le constat que l’on dresse en achevant la lecture de « Retour vers le futur », le 4e opus que notre collaborateur Benoît Dequevauviller vient de consacrer au club des Sang et Or. Un travail d’entomologiste qui couvre la période 2014-2020.

Avec l’auteur, on assiste aux incroyables passages des dirigeants du club artésien devant les gendarmes financiers du ballon rond (la DNCG) ; on mène la chasse à l’insaisissable Hafiz Mammadov, l’oligarque azéri qui devait sauver le club ; on assiste médusé aux ventes et reventes de joueurs afin de renflouer in extrémis le RCL ; on voyage à Bakou en compagnie de… l’ancien président de région Daniel Percheron ! L’histoire donne le tournis et lève le voile sur l’envers du décor. Une curiosité pas inutile à l’heure où l’on juge Rui Pinto, l’homme à l’origine des Football Leaks, cette gigantesque fuite de documents que Mediacités a exploité à plusieurs reprises, ici ou encore là ou là, et qui a montré l’ampleur des dérives du foot-business.

L’ouvrage de Benoît Dequevauviller s’achève sur la montée inespérée du RC Lens dans l’élite du foot rendue possible suite à l’injection de dizaines de millions d’euros par « Monsieur Joseph » [Oughourlian]. A Lens, ce prince de la finance résident à Londres est le nouveau héros des tribunes. Celui qui permet aux célèbres supporters de l’ancienne cité des mines de rêver à nouveau en des lendemains meilleurs…

Jacques Trentesaux

