Damien Castelain jugé en appel du 22 au 24 septembre prochains à Douai

Le président de la métropole européenne de Lille sera fixé sur son sort judiciaire avant les municipales prévues en mars 2026.

C’est une petite surprise ! Le jugement en appel de Damien Castelain se tiendra se tiendra à la Cour d’appel de Douai du 22 au 24 septembre prochain, soit moins de quinze mois après sa condamnation en première instance. Le 2 juillet 2024, le président de la métropole européenne de Lille avait écopé d’une peine d’un an de prison avec sursis, 20 000 euros d’amende et cinq ans d’inéligibilité pour détournement de fonds publics, abus de confiance et prise illégale d’intérêts.

Un verdict avant les municipales

Rappelons que s’il est toujours présumé innocent, il a été jugé coupable en première instance dans trois dossiers : celui dit des frais de bouche ; celui des frais d’avocats ; et celui des « pierres bleues ». Le premier fait suite à des révélations de Mediacités en juin 2018 et celui des pierres bleues, à une mise en examen remontant …