Elections métropolitaines du Grand Lyon : le duo Sarselli‐Aulas mise sur des maires de droite et d’ex‐collombistes

Véronique Sarselli, ici en 2024, lors d'une manifestation organisée les maires LR du Grand Lyon. Photo : N.Barriquand/Mediacités.

Publié le

Temps de lecture : 4 minutes

Favorite

Par Mathieu Périsse

Alliés au sein du mouvement « Grand Cœur lyonnais », la candidate des Républicains et l’ancien patron de l’Olympique lyonnais ont publié les noms de leurs 14 têtes de listes. Un panachage de barons de droite et de macronistes qui laisse peu de place à la société civile louée par Jean-Michel Aulas.

Gérard Collomb s’y était cassé les dents en 2020, avec une alliance de dernière minute avec la droite. Jean‐Michel Aulas l’a fait. Son mouvement « Grand Cœur lyonnais », fusion des troupes du multimillionnaire lyonnais et de Véronique Sarselli, candidate Les Républicains (LR) à la présidence du Grand Lyon, a publié la liste de ses 14 têtes de listes pour autant de circonscription métropolitaines.

Alors que l’ex‐patron de l’Olympique lyonnais continue de se revendiquer « sans étiquette », désireux de mettre en avant la société civile dans sa campagne, il a en quelques mois réalisé une OPA sur la droite et le bloc central. De grandes manœuvres particulièrement visibles dans le 

Nous vous offrons l’accès à cet article

Et à toutes nos enquêtes pendant deux jours  !
Oui, on est généreux 😉 Mais pensez aussi à vous abonner  !

En renseignant votre adresse, vous acceptez nos conditions générales d’utilisation.
Mediacités s’engage à ne pas céder votre adresse à des tiers. En cas d’échec, écrivez à contact@mediacites.fr
  • J’accède aux 4 éditions de Mediacités (Lille, Lyon, Nantes et Toulouse)
  • Je découvre un média 100 % indépendant, avec 0 % de publicité

Envie de lire la suite ?

Depuis neuf ans, Mediacités enquête en toute indépendance dans votre ville. Grâce à ses lecteurs ! Abonnez‐vous pour ne rien manquer de nos enquêtes, suivre les élections municipales et soutenir un journal local d’investigation.

Je m’abonne
En savoir plus
  • Accès aux 4 éditions de Mediacités (Lille, Lyon, Nantes et Toulouse)
  • 100 % indépendant, avec 0 % de publicité
  • Résiliation facile à tout moment
Déjà abonné ? Je me connecte
Abonné La Presse Libre ? Je me connecte via La Presse libre
1 / ?