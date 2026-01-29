Elections métropolitaines du Grand Lyon : le duo Sarselli‐Aulas mise sur des maires de droite et d’ex‐collombistes

Alliés au sein du mouvement « Grand Cœur lyonnais », la candidate des Républicains et l’ancien patron de l’Olympique lyonnais ont publié les noms de leurs 14 têtes de listes. Un panachage de barons de droite et de macronistes qui laisse peu de place à la société civile louée par Jean-Michel Aulas.

Gérard Collomb s’y était cassé les dents en 2020, avec une alliance de dernière minute avec la droite. Jean‐Michel Aulas l’a fait. Son mouvement « Grand Cœur lyonnais », fusion des troupes du multimillionnaire lyonnais et de Véronique Sarselli, candidate Les Républicains (LR) à la présidence du Grand Lyon, a publié la liste de ses 14 têtes de listes pour autant de circonscription métropolitaines.

Alors que l’ex‐patron de l’Olympique lyonnais continue de se revendiquer « sans étiquette », désireux de mettre en avant la société civile dans sa campagne, il a en quelques mois réalisé une OPA sur la droite et le bloc central. De grandes manœuvres particulièrement visibles dans le