Rezé, Carquefou, Couëron, Thouaré… Les enjeux du second tour dans la métropole de Nantes

La ville de Rezé vue du ciel. Photo : Nantes métropole aménagement

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Temps de lecture : 3 minutes

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Par Benjamin Peyrel

Dimanche, les bureaux de vote n'ouvriront que dans 5 des 24 communes de la métropole nantaise pour le second tour des élections municipales. Toutes les autres ont élu leur maire dès le premier tour. Résumé des principaux enjeux.

89,8%… C’est la part de communes du département de Loire‐Atlantique dans lesquelles les électeurs pourront aller à la pêche (ou pratiquer n’importe quelle autre activité dominicale) sans mauvaise conscience dimanche. Et pour cause : leur maire a été élu dès le premier tour dimanche dernier (186 communes sur 207). Dans les 21 communes restantes, 63 listes sont encore en lice, d’après la préfecture.

Loire‐Atlantique : les résultats du premier tour et les communes où se déroule un second tour dimanche. 

À l’échelle de la métropole nantaise, 19 des 24 communes connaissent déjà le nom de leur maire pour les six prochaines années. 

Nantes Métropole : les résultats du premier tour et les communes où se déroule un second tour. 

Le premier tour a d’ailleurs donné lieu à une recomposition du paysage politique métropolitain, avec la bascule de plusieurs communes de la gauche vers la droite : Orvault mais aussi Bouaye et La Chapelle‐sur‐Erdre. On vous raconte tout sur cette petite vague bleue dans cet article : 

https://www.mediacites.fr/decryptage/nantes/2026/03/16/premiere-vague-bleue-sur-une-metropole-nantaise-rose/

Les urnes doivent en revanche toujours parler dans cinq communes. Nantes, bien sûr, mais aussi Carquefou, Couëron, Rezé et Thouaré‐sur‐Loire. Mediacités vous a préparé pour …

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