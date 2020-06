Après un entre-deux tours inédit de trois mois et demi, le second tour des élections municipales s’est tenu aujourd’hui dans la métropole de Nantes. Mediacités vous fait vivre en direct cette soirée électorale.

Les résultats du second tour des élections municipales dans la métropole de Nantes

En gris, les communes où le résultat était acquis au premier tour. La carte sera mise à jour au cours de la soirée à mesure que tomberont les résultats définitifs.

23h30 – Résultats définitifs : Très large victoire de Johanna Rolland à Nantes

Cette fois c’est fait. Trois mois et demi après un premier tour à l’issue duquel elle était arrivée largement en tête, Johanna Rolland est réélue maire de Nantes. Par moins de 30% des inscrits sur les listes électorales, mais réélue. Alliée aux écologistes pour le second tour, la candidate PS obtient 59,67 % des voix, loin devant sa concurrente LR, Laurence Garnier (27,61 %) et la représentante du parti présidentiel, Valérie Oppelt (12,71 %).

Rezé: lourde défaite pour Gérard Allard

Le très long entre-deux tours n’aura pas suffi à inverser la tendance. Contesté au sein de sa propre majorité depuis près de deux ans, le maire (PS) sortant de Rezé, Gérard Allard, n’aura pas réussi à inverser la tendance : il s’incline très largement devant la liste Rezé Citoyenne menée par Hervé Neau. Son ancien adjoint obtient 60,62% des voix, contre seulement 22,73% des voix à Gérard Allard. Si la troisième ville de Loire-Atlantique reste à gauche, elle échappe au PS qui la détenait depuis plus de 60 ans.

22 heures : Largement en tête, Johanna Rolland annonce sa victoire

Alors que le dépouillement réalisé sur plus de la moitié des bureaux de vote lui accorde près de 60% des voix, Johanna Rolland s’est exprimé à l’hôtel de ville pour annoncer sa victoire. La maire sortante s’est d’abord inquiétée de l’abstention massive, avant de féliciter ses adversaires pour la bonne tenue du débat démocratique à Nantes. Julie Laernoes à ses côtés, elle a également souligné à l’issue d’un discours rapide qu’à l’échelle du pays « s’est élevée ce soir une aspiration à un changement de modèle. Pour cela nos villes ont un rôle à jouer, elles peuvent être un laboratoire ». Demeure évidemment l’épineuse question du travail avec les écologistes, qui ne l’avaient pas ménagée lors du premier tour. Au micro d’Antony Torzec, Johanna Rolland répond :

#Nantes #Municipales2020 @Johanna_Rolland, pas d’inquiétude à collaborer avec des Verts qui ne vont pas vous faire de cadeaux ?

Sa réponse… pic.twitter.com/354uh0Uafv — Antony Torzec (@antonytorzec) June 28, 2020

21 heures 45 : Au Pellerin, une victoire dans un – minuscule – mouchoir de poche

Trois petites voix… Voilà ce qui sépare la liste du divers droite François Brillaud de Laujardière et celle de l’écologiste Sandrine Falot au Pellerin. Le premier obtient 667 voix, contre 664 à son adversaire. La petite commune d’à peine 5 000 habitants reste donc à droite pour le moment, le faible écart pouvant déboucher sur d’éventuelles contestations.

21 heures 30 : Johanna Rolland largement en tête, participation dérisoire

Selon les résultats issus du dépouillement des premiers bureaux, la maire sortante (PS), Johanna Rolland, devrait l’emporter – très – largement à Nantes. Le suspens – s’il y en a jamais eu – se limite désormais à l’ampleur de son score. Dépassera-t-elle les 60% ? C’est le cas dans les premiers résultats partiels sur 28 bureaux (plutôt favorables), où elle atteint 62%, devant Laurence Garnier (LR) à 26% et Valérie Oppelt (LREM) à 11%. Invité sur le plateau de TéléNantes, le premier adjoint sortant, Pascal Bolo, se refusait à parler de « plébiscite » en raison de l’énorme abstention (plus de 70%, peut-être), mais ne dissimulait pas sa satisfaction.

Choses vues : au QG de Valérie Oppelt (LREM) à Nantes, le calme règne

Une vingtaine de personnes de l’équipe de la candidate macroniste à Nantes, Valérie Oppelt, sont réunies dans un bar privatisé de la gare sud. Pas d’excitation : dans une ambiance plutôt calme, on discute par petits groupes en regardant Telenantes, tandis que le référent départemental du parti, Stéphane Gachet récolte les résultats sur l’ensemble de la Loire-Atlantique. Un calme finalement assez logique : pour le moment seule bascule la ville de Bouguenais où la candidate divers droite Sandra Impériale était soutenue par LREM. Concernant Nantes, pas encore d’informations. Un signe, peut-être : Claude Seyze, la conseillère politique de Valérie Oppelt s’approche de sa candidate, lui caresse le bras et lui glisse : « allez Valérie ça va aller ! »…

A.T.

20 heures 15 : Indre : défaite du maire sortant Serge David

« Délétère, à l’image de toute la campagne », c’est ainsi qu’Anthony Berthelolt décrivait l’ambiance politique du côté de Indre ces derniers jours. La tête de liste divers gauche d’Alternative Indre 2020, responsable enfance et jeunesse « dans le civil », était passé à 31 voix de revêtir l’écharpe tricolore le 15 mars dernier. C’est désormais chose faite avec 49,49% des suffrages dans une des plus petites communes et plus à gauche de Nantes Métropole. Et qui vote beaucoup aussi : près de 56,92% participation ce dimanche. Maire sortant, le gouailleur Serge David (aussi divers gauche), aura tout fait pour être réélu du confinement au déconfinement mais échoue à 42,38%. Un renouvellement de génération où le troisième homme Thierry Diquélou (encore un divers gauche) n’aura fait que de la figuration.

T.D.

20 heures : Orvault et Sainte-Luce-sur-Loire basculent à gauche

Vraie surprise à Orvault. Dirigée par la droite depuis 1983, la ville d’Orvault bascule à gauche. Profitant de la division entre deux adjoints du maire sortant Joseph Parpaillon, la liste menée par l’écologiste Jean-Sébastien Guitton obtient 41,75% des voix (3 566 voix). Il devance Sébastien Arrouët (30,73 % – 2 625) et Monique Maisonneuve (27,52 % – 2 351 voix). L’essentiel de la campagne a porté sur le projet de contournement du bourg.

A Sainte-Luce-sur-Loire, c’est le socialiste Anthony Descloziers, arrivée en tête avec quelques voix d’avance au premier tour qui l’emporte, face au maire sortant Jean-Guy Alix (centre droit).

A Thouaré-sur-Loire, la gauche l’emporte là aussi. Alors qu’Isabelle Grousseau, candidate de droite et première adjointe de Serge Mounier, maire sortant, ne devançait son adversaire de gauche, Martine Oger que de 29 voix au premier tour, elle a fini par céder au second. Elle n’obtient que 48,29% des suffrages, contre 51,71% à son adversaire. Thouaré-sur-Loire retourne dans le giron de la gauche.

19 heures – Une abstention exceptionnelle

Du jamais vu ! On pensait avoir atteint des records le 15 mars dernier lors d’un premier tour organisée au plus fort de la crise du Covid-19, ils seront probablement battus ce soir à l’issue du second tour. A 17 heures, pour l’ensemble du département de Loire-Atlantique, la participation plafonnait à 32,56%. C’est quatre points de moins que celle du 15 mars à la même heure et à peine un de plus que lors des cantonales de 2011, le pire scrutin en matière d’abstention depuis 1989…

Est-ce le résultat du manque de suspens et de l’atonie de la campagne ? Toujours est-il qu’à Nantes, le phénomène est encore plus frappant. A 18 heures, la participation atteignait péniblement 25,74%. Dix points de moins qu’au premier tour…

==> Lire ou relire notre article sur l’abstention au premier tour des élections municipales à Nantes et dans la métropole :

==> Lire ou relire l’entretien mené avec la chercheuse et politiste Céline Braconnier à propos des élections municipales : « L’abstention cache d’énormes disparités sociales et spatiales ».

Si vous souhaitez nous adresser des documents en passant par une plateforme sécurisée et anonymisée, rendez-vous sur pals.mediacites.fr