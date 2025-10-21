Gratuité des transports en commun : entre « réponse de gestionnaire » et « choix politique », les clefs du débat lyonnais

A l'approche des élections, la question de la gratuité du métro et autres trams se réinstalle dans le débat des municipales et métropolitaines. Si les écologistes l'excluent, préférant une tarification sociale, le candidat de la droite Jean-Michel Aulas la préconise pour les plus faibles revenus quand, à gauche, Nathalie Perrin-Gilbert la prône pour tous. Mais à quel prix ? Mediacités fait le point.

La ligne B du métro lyonnais, à la station Saxe-Gambetta. Photo : N. Barriquand/Mediacités

Il avait lancé l’idée en juin sans vraiment convaincre, même parmi ceux qui allaient le rallier quelques semaines plus tard. Mais Jean‐Michel Aulas en a remis une couche lors de son premier meeting de candidat de la droite et des macronistes à la mairie de Lyon. L’homme d’affaires souhaite que les transports en commun deviennent gratuits pour les Lyonnais qui gagnent moins de 2500 euros net par mois, soit un tiers des habitants adultes. 

Son équipe chiffre la mesure à 30 millions d’euros, sans vraiment expliquer comment la mettre en place – en matière de transports en commun, c’est le président de la Métropole, via le Sytral, qui est compétent, pas le maire de Lyon – ni comment financer

Par Eden Sakhi Momen

