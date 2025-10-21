Il avait lancé l’idée en juin sans vraiment convaincre, même parmi ceux qui allaient le rallier quelques semaines plus tard. Mais Jean‐Michel Aulas en a remis une couche lors de son premier meeting de candidat de la droite et des macronistes à la mairie de Lyon. L’homme d’affaires souhaite que les transports en commun deviennent gratuits pour les Lyonnais qui gagnent moins de 2500 euros net par mois, soit un tiers des habitants adultes.

Son équipe chiffre la mesure à 30 millions d’euros, sans vraiment expliquer comment la mettre en place – en matière de transports en commun, c’est le président de la Métropole, via le Sytral, qui est compétent, pas le maire de Lyon – ni comment financer