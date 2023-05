Face à l’État, la fronde des élus locaux de Loire‐Atlantique

« Nous les élus ruraux, on fait de notre mieux. On n’est pas là pour faire carrière dans la politique. On n’est pas juristes, ni gendarmes. On essaie juste de porter au mieux la voix de nos concitoyens. » Soupir de Roch Chéreau, maire de Saint‐Viaud et président de l’association des maires ruraux de Loire‐Atlantique.

Depuis la démission, le 10 mai dernier, de son collègue Yannick Morez, maire de Saint‐Brévin, une commune voisine, l’édile enchaîne les interviews. Politiques, sociétales, économiques… le blues des maires a plusieurs causes, analyse‐t‐il pour Mediacités. Qui toutes conduisent au même résultat : « Moi, je vois juste des collègues élus pris entre deux feux », ceux de la République qu’ils incarnent, et la voix de leurs concitoyens qu’ils portent aussi. Quand les deux s’opposent, le maire porte la lourde responsabilité de réconcilier tout le monde. « Et franchement, ce n’est pas facile », résume Roch Chéreau.

1 200 élus démissionnaires en trois ans

A priori, c’est même de pire en pire. Depuis les élections municipales de 2020, plus de 1 200 élus (maires, adjoints, conseillers municipaux et communautaires) ont démissionné en Loire‐Atlantique. C’est déjà plus que durant les six années de la mandature précédente où ils n’étaient que 900 à avoir jeté l’éponge en cours de mandat.

Cette vague de renoncement est loin d’être le seul signe du grand ras le bol des élus locaux. Car à côté de ceux qui lâchent leur écharpe tricolore, d’autres ont au contraire décidé de la brandir. Pour faire face, par exemple, à des projets de construction de méthaniseurs, d’éoliennes ou encore d’extensions de carrière, dont ils ne veulent pas pour leur commune. Quitte à naviguer aux marges de la rébellion ouverte.

A Corcoué‐sur‐Logne, village de 2 800 habitants au Sud de Nantes, aux portes de la Vendée, l’opposition au méthaniseur XXL occupe le débat depuis trois ans. Unique en France par sa taille, il est porté par une centaine d’agriculteurs de la coopérative d’Herbauges et une entreprise danoise, Nature Energy, récemment acquise par Shell.

https://www.mediacites.fr/enquete/nantes/2021/04/22/en-loire-atlantique-les-impacts-problematiques-dun-methaniseur-hors-norme/

« Voués à rester spectateurs d’une décision prise sans nous »

Mais le projet se heurte depuis le début à une opposition tenace, organisée dans un collectif de riverains (Le collectif Vigilance Méthanisation Corcoué (CVMC))… et par le maire de Corcoué lui‐même, Claude Naud. En mars 2023, il convoquait la presse pour redire solennellement toute la détermination de son conseil municipal à empêcher ce projet, alors même que le préfet venait de donner son feu vert pour l’énième étape de la « concertation ». Soit l’enquête publique, qui a démarré le …