Scrutin après scrutin, les faibles taux de participation viennent alimenter le constat d’une crise de notre démocratie. Aux élections législatives de 2022, l’abstention a frôlé les 53 % ; aux régionales de 2021, elle a dépassé les 65 %. Comment enrayer le désamour entre les citoyens et leurs institutions ? Au niveau local, Christophe Chabrot, maître de conférences à l’université Lyon‑2, spécialiste notamment du fonctionnement des collectivités territoriales et des questions de démocratie, prône une approche originale qu’il a baptisé « domocratie », soit « le pouvoir des habitants ». Explications.

Mediacités : Face à la démocratie locale, vous défendez le concept de « domocratie ». De quoi s’agit-il ?

Christophe Chabrot : Partons du constat : la France est un pays qui, historiquement, est hyper‐divisé. Entre l’outre-mer et la métropole, on parle 75 langues, on compte 35 000 communes… À la Révolution française, son unité s’est faite par le centre, par le souverain national. Résultat, toute la France est pensée au niveau national et donc par Paris. Le territoire – le local – n’a jamais eu la possibilité de se faire entendre et d’être reconnu. Il est toujours produit par le centre, y compris aujourd’hui dans la mise en place d’une « démocratie locale », qui reprend tous les poncifs et tous les principes de la démocratie nationale.

Et la « domocratie » alors ?

J’y viens. Ce que je propose avec ce concept, c’est de penser le territoire autrement. La « démocratie », c’est littéralement le peuple, le « demos » en grec, qui gouverne. Or, au niveau local, ce n’est pas le peuple français qui s’exprime – d’après la Constitution, il est indivisible -, ce sont les habitants. Toutes les contraintes qu’on fait peser sur la démocratie n’ont pas à être reproduites à l’échelle locale parce qu’on ne parle pas des mêmes choses, ni des mêmes catégories de personnes, ni des mêmes enjeux. Essayons de penser le local en soi. De le faire exister à sa manière, avec ses propres logiques et caractéristiques. Dans la « domocratie » – un mot construit avec le latin « domus » qui signifie « la maison » -, la place des habitants est fondamentale. Elle induit l’idée que le pouvoir ne repose plus sur le peuple mais sur les habitants.

Qu’est-ce que cela change ?

Cela permet beaucoup plus de souplesse. Aujourd’hui les collectivités territoriales ont un double visage : elles sont à la fois des administrations de l’État qui exécutent la loi et des administrations qui gèrent un intérêt local. Le problème, c’est qu’on confond souvent ces deux casquettes. Dans cette nouvelle perception du territoire que j’appelle domocratie, l’État doit confier plus de compétences aux collectivités locales pour qu’elles gèrent leurs propres affaires – nombre de décisions purement locales ne relèvent pas du souverain national et n’ont rien à voir avec la loi. Elles doivent aussi disposer de plus de compétences pour exécuter elles‐mêmes la loi.

L’autre changement, c’est d’imaginer des formes de participation qui sont compliquées à l’échelle nationale. La domocratie permettrait par exemple d’intégrer les étrangers, vu qu’elle déconnecte le pouvoir de la citoyenneté. Qu’on soit argentin, portugais, sénégalais ou …